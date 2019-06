L'Inps assume: mille posti in più per il reddito di cittadinanza (e "slittano" i navigator)

Salta il tetto della dotazione organica del personale dell'istituto nazionale di previdenza: le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al decreto legge crescita che modifica la normativa attuale dell'Inps.

All'istituto serve infatti più personale per elaborare le pratiche connesse al reddito di cittadinanza. Pertanto, secondo la modifica approvata oggi l'Inps potrà assumere 1.003 unità in più "utilizzando le risorse già disponibili, pari a 50 milioni di euro stanziati con il Decretone, per incrementare l'organico".

L'istituto andrà a "pescare" tra i candidati idonei in un altro concorso già bandito.

Concorsi Inps, le assunzioni

Intanto l'Istituto ha approvato la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori del Concorso Inps da 967 posti consulente di protezione sociale. A decorrere dal 1° luglio 2019 si procederà all’assunzione di tutti i candidati presenti nella graduatoria finale.

Navigator, assunzioni slittano di due mesi

Sempre connesso al reddito di cittadinanza un nuovo emendamento al decreto crescita che fa slittare di due mesi il termine per assumere i navigator

Due mesi di tempo in più per assumere il personale da destinare ai centri per l'impiego, le strutture che aiuteranno le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza a trovare lavoro, con norme più flessibili.

L'emendamento presentato dai relatori consente di utilizzare fino al 31 agosto l'applicazione della legge che consente alle Regioni di ''completare le procedure necessarie per le assunzioni''. Va ricordato che attualmente è già prevista una deroga, rispetto alla normativa nazionale, che prevede l'applicazione di norme meno rigide fino al primo luglio 2019, invece del primo gennaio 2019.