Inps, 5.400 assunzioni entro due anni

Tra il 2019 e il 2020 l'Inps assumerà 5.400 nuovi dipendenti: 3.507 di questi concludono oggi le giornate formative ed entreranno formalmente in corpo al personale dell'Istituto di previdenza. Ma altri 1.869 verranno assunti nel 2020 in sostituzione dei dipendenti che hanno fatto domanda e andranno in pensione con quota 100.

"Avremmo un tasso di sostituzione del 100% - spiega il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico - Credo che sia l'evento più grosso di assunzioni mai avvenuto nella Pa".

Entro il biennio 2019-2020, quindi, l'istituto farà in totale circa 5.400 assunzioni come spiegato in occasione della presentazione della relazione programmatica del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps.

Assunzioni Inps: le informazioni

Oggi pomeriggio, come spiega Di Maio sul suo canale social, verranno date nuove informazioni.

Come ha affermato il presidente dell'Inps, si tratta della più grande operazione di assunzione nel pubblico impiego degli ultimi 30 anni e consentirà un ricambio generazione di cui l'Istituto aveva veramente bisogno. L'Inps infatti è alle prese con gli adempimenti per far partire il reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e quota 100.

Benché, come abbiamo visto già ieri, meno italiani del previsto hanno scelto di chiedere il nuovo sussidio statale e ancor meno di usufruire dello scivolo pensionistico di Quota 100, si tratta comunque di una mole di lavoro considerevole considerando che:

secondo i dati diffusi all'Inps al 20 giugno 2019 le domande per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza sono pari a 1.344.923, di cui accolte 839.794 ;

; secondo le previsioni del presidente Inps le domande per quota 100 arriverremo intorno alle 200mila unità, circa 100mila in meno delle previsioni.

Ricordiamo che Il 1° luglio hanno firmato i contratti di lavoro i primi 3.009 consulenti della protezione sociale, selezionati in base al concorso pubblico, per titoli ed esami, nei ruoli del personale dell’INPS area C - posizione economica C1, che ha visto circa 66mila domande di partecipazione. L'Inps inoltre comunica come, utilizzando le facoltà assunzionali ordinarie calcolate sui risparmi derivanti dalle cessazioni 2017 e 2018, potrà procedere entro il 2019 all'immissione in ruolo a tempo indeterminato dei rimanenti 498 candidati idonei che nel frattempo saranno assunti a tempo determinato.