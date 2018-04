Magneti Marelli cerca personale: da Torino a Bologna, tutte le offerte

Offerte di lavoro: la Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, seleziona figure professionali per le sedi italiane di Bologna, Corbetta (Milano), Modugno (Bari), Tolmezzo (Udine), Orbassano, Venaria Reale e Torino.

Sono diverse le posizioni aperte in Magneti Marelli. L’azienda è alla ricerca di talento, passione e apertura al cambiamento, in cambio offre solide opportunità di crescita e di sviluppo professionale. Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro e stage, gli annunci relativi alle altre sedi in Italia e all'estero sono presenti all'interno della sezione Job Search del sito della multinazionale.

Assunzioni Magneti Marelli: le posizioni aperte

Come è possibile leggere nella sezione “Lavora con noi” del sito della multinazionale, le posizioni aperte in Italia sono 103, suddivise nel seguente modo:

Bologna: 18 posizioni aperte

Corbetta: 29 posizioni aperte

Modugno: 11 posizioni aperte

Orbassano: 3 posizioni aperte

Tolmezzo: 2 posizioni aperte

Torino: 10 posizioni aperte

Venaria Reale: 30 posizioni aperte

I ruoli sono di diverso genere, in base anche alla sede per cui si desidera inviare la propria candidatura. Per maggiori dettagli è consigliabile visitare il sito di Magneti Marelli. Nella sezione dedicata alle offerte di lavoro è possibile visionare anche le proposte per le sedi estere dell'azienda, situate in Argentina, Cina, Germania, Francia, Polonia, Romania e Stati Uniti.