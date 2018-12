Assunzioni, 1300 posti per agenti di polizia penitenziaria

Piano carceri e nuovi "secondini": la conferma del piano del governo arriva dal ministro Alfonso Bonafede nel corso di una visita a sorpresa nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il primo sopralluogo senza preavviso era avvenuto il 17 ottobre scorso all'istituto di Secondigliano e, pochi giorni dopo, ce n'è stato un altro al Tribunale di Roma.

"Fin dal 'decreto sicurezza' abbiamo investito circa 196 milioni di euro per i prossimi anni dedicati al mondo penitenziario - ha spiegato il ministro Bonafede - ed è prevista l'assunzione di circa 1300 agenti di polizia penitenziaria nel 2019. In più abbiamo sbloccato le risorse per il piano carceri che erano bloccate da anni.

"Si parla di almeno 70 milioni di euro ma potrebbero essere molti di più perché ci sono dei progetti che stiamo decidendo se rivisitare o meno".

Bonafede a Sollicciano

Della delegazione ministeriale ha fatto parte anche il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, e la scelta dell'istiuto toscano non è stata una scelta casuale.

"Nei giorni scorsi a Sollicciano c'è' stato un problema di riscaldamento molto grave - ha dichiarato il Guardasigilli -, abbiamo preso in mano la situazione già sabato, in contatto con il direttore, l'amministrazione e l'impresa preposta, e il riscaldamento è stato ripristinato già da domenica. I detenuti lamentano che ci sono ancora dei problemi di acqua delle docce in alcune parti ma stiamo intervenendo e abbiamo il monitoraggio completo della situazione".