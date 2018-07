Scuola, c'è il decreto: 57mila assunzioni per il prossimo anno scolastico

Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro Marco Bussetti ha firmato l'apposito decreto che è stato inviato al MEF. È prossimo alla formalizzazione, poi, anche il decreto con la richiesta di autorizzazione ad assumere relativa agli ATA (Ausiliari, Tecnici e Amministrativi), per un totale di 9.838 posti.

Per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici partirà lunedì, con la prova preselettiva, anche il concorso da 2.452 posti bandito lo scorso novembre. Nel frattempo, per l'anno scolastico 2018/2019, sarà richiesta l'assunzione di 212 dirigenti dalle graduatorie di precedenti concorsi. Queste le cifre confermate oggi alle Organizzazioni Sindacali, durante un'informativa sugli organici.

Il Ministro Bussetti sta per inviare, infine, al Ministero per la Pubblica Amministrazione la richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, atteso da lungo tempo e finalmente sbloccato. Posti che potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto utilizzati.