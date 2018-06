Lavoro, il piano per il Sud: "Rilanciare gli sgravi contributivi Inps e Inail"

Il nuovo ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi sembra intenzionata a fare del suo ministero quello che lei definisce "un presidio per tutti i cittadini meridionali". E, in una lunga intervista a "Il Mattino", Lezzi spiega che al Sud gli sgravi non devono valere solo per i giovani ma vanno estesi "anche ai professionisti".

Progetto "Resto al Sud"

Nell'intervista la ministra Lezzi evidenzia che il progetto 'Resto al Sud' va esteso "anche ai professionisti. Per quanto riguarda la Banca della Terra -aggiunge- ben venga la riconferma: valorizzare l'agricoltura è certamente un bene".

Assunzioni, sgravi contributivi Inps e Inail

Riguardo la disoccupazione al Sud e gli interventi da mettere in campo, Lezzi sottolinea: "Vogliamo rilanciare gli sgravi contributivi Inps e Inail al 100% previsti dalla legge 407 del 1990 che il Pd ha abolito". "Vorremmo - continua la ministra per il Sud- ripristinare la legge, ed estendere i benefici ai disoccupati a prescindere dall'età. In alternativa, se la misura risultasse troppo onerosa, pensiamo a sgravi ad hoc per il prossimo triennio".

Vertenze Fiat e Fincantieri

Quanto alla Fiat di Pomigliano e Fincantieri, Barbara Lezzi conferma, che la strada è quella tracciata dalla positiva risoluzione della vertenza Telecom. "Assolutamente sì" afferma la ministra per il Sud. "La priorità -continua- è salvaguardare i livelli occupazionali, rilanciare lo sviluppo e contenere le spinte centrifughe delle aziende che vogliono delocalizzare". "Il Sud deve riprendere a correre. Se cambierà marcia, ne beneficerà l'intero Paese".