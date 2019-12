Auchan-Conad, sei punti vendita vanno a Esselunga

Dopo la fumata nera arrivata al Mise e la giornata di sciopero in tutta Italia, arriva una piccola svolta nel controverso passaggio di proprietà dei punti vendita Auchan e Sma al consorzio Conad. Molti i punti vendita e i lavoratori in bilico, ma qualcosa si sta muovendo.

Auchan-Conad, sei store ceduti a Esselunga

Esselunga, attraverso una nota, ha comunicato di aver acquisito da Margherita Distribuzione, la società cui fanno capo le superfici ex Auchan non ancora assorbite da Conad, un accordo vincolante per il trasferimento di sei punti vendita in Lombardia ed Emilia Romagna.

L’operazione si inserisce nel quadro di sviluppo del gruppo e sarà perfezionata nelle prime settimane del 2020 e arriva a poca distanza dalla cessione di 28 supermercati della provincia di Milano passati a Carrefour. La vendita a terzi rimane una delle soluzioni per far scendere il numero degli esuberi, superiore alle 3mila unità, anche se resta il problema degli altri 3mila esuberi relativi alle sedi amministrative, alla logistica e agli appalti.