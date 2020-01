Aumenti in busta paga: ecco gli importi per fascia di reddito (tabella)

Buste paga più pesanti dopo il via libera dal Cdm al decreto che riduce il cuneo fiscale. Per la misura, che partirà da luglio, sono stati stanziati 3 miliardi di euro, che dovrebbero diventare sei nel 2021.

Per i redditi superiori ai 28mila euro il beneficio verrà erogato sotto forma di detrazione fiscale, mentre chi ha un reddito inferiore a tale soglia continuerà a ricevere il bonus Renzi, la cui platea è stata allargata e il cui importo è stato portato a 100 euro.

Aumenti in busta paga: cosa cambia da luglio 2020

In sostanza, chi ha un reddito compreso tra 8.200 e 24.600 euro, e percepisce già oggi il bonus di 80 euro, avrà 20 euro in più in busta paga. Secondo la nota di Palazzo Chigi dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta poi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga.

Busta paga più pesante: gli importi

Oltre i 28mila ci sarà una detrazione fiscale (pari a 100 euro) che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35mila euro per poi azzerarsi a 40mila. Ma a quanto ammonta questa detrazione? Secondo le stime della Cgil Umbria, i dipendenti con uno stipendio lordo compreso tra 28 e 30mila euro avranno un vantaggio di circa 95 euro al mese, che diventa di 91 per i redditi compresi tra 30 e 33 mila euro. Al decrescere del reddito si riduce anche il vantaggio fiscale che si azzera del tutto a 40mila euro.

Ecco gli aumenti per fascia di reddito (nota bene: si tratta di stime e non di importi ufficiali).