Aumenti in busta paga, il governo "dimentica" pensionati e lavoratori a basso reddito

Il decreto fiscale che riduce a partire da luglio le tasse in busta paga crea problemi di equità, rafforza il vantaggio fiscale dei dipendenti rispetto ai pensionati e rende più difficile la riforma dell'Irpef. È quanto evidenzia il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giuseppe Pisauro in audizione alla commissione Finanze al Senato sul dl approvato a gennaio dal cdm.

Secondo Pisauro, il taglio del cuneo rischia di violare il principio di equità orizzontale, in quanto "tratta in misura molto diversa contribuenti con redditi simili".

Fisco, Upb: "Il taglio del cuneo crea problemi di equità"

"Come il bonus 80 euro, le nuove misure non riducono il carico fiscale per i lavoratori dipendenti incapienti per il reddito di specie e invece riconoscono, per effetto del trasferimento monetario, una sorta di imposta negativa pari all'intero beneficio in corrispondenza di redditi pari a 8.150. Tale imposta negativa - spiega Pisauro - crea così un effetto discontinuità particolarmente marcato rispetto a coloro che hanno redditi appena al di sotto di tale soglia. Ne conseguono una violazione del principio di equità orizzontale - in quanto si tratta in misura molto diversa contribuenti con redditi simili - ed effetti distorsivi, in quanto i lavoratori avranno un incentivo a mostrare redditi coincidenti con tale soglia o appena superiori a essa".

"Favoriti i nuclei familiari con due redditi"

Non solo: per il presidente Upb "emergono anche questioni sul piano dell'equità visto il diverso trattamento fiscale sia tra nuclei con un diverso numero di percettori, sia tra soggetti con redditi di fonte diversa. In particolare, il meccanismo proposto dal decreto amplia ulteriormente il vantaggio fiscale a beneficio dei nuclei bireddito, già strutturalmente favoriti da un sistema fiscale su base individuale come l'Irpef".

"Più difficile la riforma dell'Irpef"

Inoltre, l'intervento previsto dal decreto legge rafforza il vantaggio fiscale, già prodotto dal bonus 80 euro, del lavoratore dipendente rispetto al pensionato, sia nell'area di imposta negativa (non prevista per i pensionati), sia per redditi superiori e fino a 40.000 euro (con differenze di quasi dieci punti di aliquota in corrispondenza di 15.000 euro di reddito e di circa 4,5 punti in corrispondenza di 30.000 euro).

Secondo Pisauro "l'intervento previsto e specificamente l'ampliamento del trasferimento monetario, che costituisce l'elemento permanente della misura, rende ancora più complessa una riforma organica e strutturale dell'Irpef, peraltro annunciata dal Governo".

Il governo dimentica gli autonomi

Come ha ricordato di recente Confesercenti, il decreto del governo dimentica del tutto anche autonomi e piccole medie imprese che si trovano "a fronteggiare una pressione fiscale in aumento, local tax e canone unico e stretta della flat tax".

Tra gli scontenti, come ha ricordato anche Pisauro, ci sono anche i pensionati che almeno per ora non beneficeranno di nessun aumento. Se ne riparlerà, forse, con la riforma dell'Irpef sui cui sono al lavoro i tecnici del Mef. I sindacati hanno fatto già capire che la riforma del fisco (che vedrà la luce nel 2021) dovrà tenere conto anche degli anziani, altrimenti sarà rivolta.

Le perplessità della Ugl sul taglio del cuneo fiscale

Nel corso dell'audizione davanti alla commissione Finanze del Senato sul dl per la riduzione delle tasse in busta paga, il segretario confederale della Ugl Vincenzo Abbrescia ha snocciolato tutti i limiti di una misura che "non sembra avere una copertura adeguata" ed "esclude le fasce di reddito oggettivamente più bisognose e l'intera platea dei pensionati".

Secondo il sindacato, "il provvedimento amplifica, se possibile, alcuni limiti già emersi con il bonus Renzi, in quanto esclude i redditi più bassi, vale a dire oltre 4,1 milioni di lavoratori dipendenti" e penalizza le famiglie monoreddito perché tiene conto del eeddito individuale e non di quello familiare. "Come se non bastasse - spiega Abbrescia -, sono esclusi i pensionati: sono quasi 11 milioni le pensioni al di sotto della soglia di 8.200 euro".

E c'è anche un altro punto di cui forse non si è parlato abbastanza. "Il provvedimento - spiega la Ugl - si scarica sui datori di lavoro che dovranno anticipare quanto spettante ai propri dipendenti e soltanto in un secondo momento potranno recuperare il tutto con lo strumento della compensazione dei crediti che il recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio ha reso un meccanismo più complesso".

Aumenti in busta paga da luglio 2020, le tabelle con gli importi

Con il provvedimento per il taglio del cuneo fiscale l'ammontare aggiuntivo massimo è riconosciuto ai redditi tra i 26.600 e 28mila euro. Nonostante i proclami dell'esecutivo, per la maggior parte dei beneficiari gli aumenti saranno risibili: appena 20 euro al mese per i lavoratori che percepiscono il bonus Renzi, mentre importi rilevanti sono previsti per i redditi tra i 28mila e 35mila euro (vedi tabelle in basso).

Bonus in busta paga, gli importi Livello di reddito Beneficio Vantaggio fiscale effettivo al netto del bonus 80 euro Da 8.173 a 24.600 100 euro al mese/1.200 all'anno 20 euro al mese/240 all'anno Da 24.601 a 28.000 100 euro al mese/1.200 all'anno Fino a 100 euro al mese

Detrazione fiscale in busta paga, gli importi Livello di reddito Beneficio annuo Vantaggio fiscale effettivo (annuo) Da 28.001 a 35.000 Da 960 a 1.200 euro Da 960 a 1.200 29.000 euro 1.166 euro all'anno 1.166 30.000 euro 1.131 euro all'anno 1.131 31.000 euro 1.097 euro all'anno 1.097 32.000 euro 1.063 euro all'anno 1.063 33.000 euro 1.029 euro all'anno 1.029 34.000 euro 994 euro all'anno 994 35.000 euro 960 euro all'anno 960

Il beneficio in busta paga per i redditi superiori a 35mila euro Livello di reddito Beneficio annuo Vantaggio fiscale effettivo (annuo) Da 35.001 a 40.000 euro Da 960 euro a zero Da 960 euro a zero 36.000 euro 768 euro all'anno 768 37.000 euro 576 euro all'anno 576 38.000 euro 384 euro all'anno 384 39.000 euro 192 euro all'anno 192 40.000 euro 0 euro 0

Bonus in busta paga 2020, infografica