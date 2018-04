Raffica di aumenti per benzina e gasolio: tornano a salire i prezzi dei carburanti

Tornano a salire i prezzi sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo in aumento toccando nuovi massimi dal 2014, Eni ha corretto al rialzo i prezzi raccomandati di benzina e diesel (+1 centesimo su entrambi i carburanti), seguita da Esso, Italia Petroli (TotalErg)e Q8. Anche per loro, come scrive Staffetta Quotidiana, l'aumento al litro del prezzo consigliati di benzina e gasolio è di un centesimo. Ip invece ha deciso un rialzo di +0,7 centestimi su benzina e gasolio, mentre Tamoil ha rialzato di 1,2 cent la benzina e 1 cent il gasolio.

Carburanti, la media dei prezzi sulla rete nazionale

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, scrive Ansa, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,576 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,576 a 1,601 euro/litro (no-logo a 1,552). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,445 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,445 a 1,464 euro/litro (no-logo a 1,423). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,702 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,672 a 1,780 euro/litro (no-logo a 1,593), mentre per il diesel la media è a 1,575 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,550 a 1,652 euro/litro (no-logo a 1,464). Il Gpl, infine, va da 0,630 a 0,652 euro/litro (no-logo a 0,623).