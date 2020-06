Aumenti in busta paga da luglio: fino a 100 euro in più, la tabella con gli importi

Aumenti in busta paga per i lavoratori, ci siamo: dal mese di luglio entra infatti in vigore la misura approvata lo scorso gennaio con il decreto sul taglio del cuneo fiscale che prevede più soldi (e meno tasse) ai lavoratori dipendenti. Si tratta di un intervento che prevede criteri diversi a seconda delle fasce di reddito: per chi guadagna oltre 28mila euro i soldi promessi verranno erogati sotto forma di detrazione fiscale, mentre per chi ha un reddito inferiore a tale soglia l’importo sarà per così dire accorpato al bonus di 80 euro. Soltanto una parte minoritaria della platea riceverà però il "bonus pieno" di 100 euro.

In sintesi, dunque, per chi è dipendente dall'1 luglio scatta il taglio del cuneo fiscale, finanziato con l'ultima manovra, che si traduce in un aumento in busta paga fino a 100 euro in più al mese (600 euro nel 2020, 1200 euro a regime). Per chi già beneficiava del bonus Renzi (tra 8mila e 24mila euro di reddito) l'importo passa così da 80 a 100 euro al mese, che andranno anche a chi ha redditi tra 24 e 28mila euro. A chi ha redditi tra 28mila e 40mila euro sarà invece riconosciuta una detrazione che cala fino ad azzerarsi dai 40mila euro in su.

Bonus fino a 100 euro in busta paga, gli aumenti da luglio: la tabella con gli importi

Ai dieci miliardi di risorse previste messe in campo per il vecchio bonus, se ne aggiungono altri tre miliardi per quest'anno, che diventeranno circa sei miliardi il prossimo anno, grazie al decreto legge cura Italia. Per ottenere il bonus in busta paga non sarà necessario effettuare una richiesta: il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto d'imposta e i soldi saranno accreditati in busta paga in automatico a seconda del reddito di ciascun lavoratore.

Quale sarà il risultato del taglio in busta paga e a chi spetta lo sconto a conti fatti? Ecco una tabella con gli importi per fasce di reddito.

Dal 1° luglio scende il tetto per i pagamenti in contanti, come previsto dal decreto fiscale. E sempre da mercoledì 1 luglio scatta l'obbligo per i professionisti di installare i Pos per incassare i pagamenti elettronici. Qui trovate tutti i dettagli.