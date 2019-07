Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più

Non un fulmine a ciel sereno, la novità era stata preannunciata. Da oggi, 13 luglio 2019, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere il posto a sedere non sarà più gratuito ma costerà 2 euro. Non vale per i treni Intercity ed IntercityNotte, per i quali la scelta resterà gratuita. Il sistema informatico invece assegnerà casualmente un posto a chi invece decide di non pagare il sovrapprezzo di 2 euro.

La somma aggiuntiva non sarà però richiesta a tutti. La scelta del posto resterà gratuita per alcune categorie di viaggiatori (i possessori di CartaFreccia Platino e Oro, i clienti Corporate, le persone con disabilità, gli abbonati) e per alcuni tipi di biglietto (i carnet viaggi e le comitive).

Parla di nuovi rincari delle tariffe ferroviarie "a danno dei clienti Trenitalia" il Codacons, che come di consueto annuncia un esposto all’Antitrust e all’Autorità dei Trasporti contro la novità tariffaria introdotta dalla società ferroviaria.

Perché aumentano di 2 euro i biglietti Trenitalia

L’introduzione dell'opzione "scelta posto" a pagamento si è resa necessaria - spiegano da Trenitalia - per migliorare il processo di distribuzione dei viaggiatori sui treni, ottimizzato dall’assegnazione automatica, "al fine di soddisfare il maggior numero di richieste fino alla saturazione dei posti disponibili"

Il Codacons ritiene tale novità un rincaro delle tariffe a danno degli utenti delle ferrovie, e presenta un esposto all’Antitrust e al presidente dell’Autorità dei trasporti, Andrea Camanzi, affinché intervengano per valutare la correttezza dell’operato di Trenitalia. Per l’associazione infatti il sovraprezzo di 2 euro per la scelta del posto appare "un atto abnorme in quanto, a differenza degli aerei, sui treni non esistono elementi che differenzino in maniera sostanziale un posto dall’altro, tali da giustificare un incremento del costo del biglietto di 2 euro".