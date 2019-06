Inps, sempre meno colf e badanti: ma quelle italiane sono in aumento

Aumentano le colf, tate e badanti italiane: secondo i dati Inps relativi al 2018 è in calo il numero di lavoratori domestici stranieri e sono complessivamente in ribasso, nel 2018, quelli contribuenti all'Inps, pari a 859.233, in calo dell'1,4 rispetto al 2017. Il lavoro in questo settore è quasi "un'esclusiva" delle donne, che sono l'88,4 per cento del totale.

Colf e badanti, in aumento i lavoratori italiani

La presenza dei lavoratori stranieri resta di gran lunga prevalente: nel 2018 risultano essere il 71,4 per cento del totale. Tuttavia, rispetto al trend decrescente del complesso dei lavoratori domestici, nel triennio 2016-2018 gli italiani mostrano un andamento decisamente crescente pari al +11,4 per cento. Nell'ultimo anno a livello regionale i lavoratori domestici italiani aumentano in quasi tutte le regioni, in particolare in Umbria (+7 per cento), Friuli Venezia Giulia (+6,3 per cento) e Toscana (+6 per cento). Al contrario i lavoratori domestici stranieri nel triennio diminuiscono del 6,3 per cento, -3,3 nell'ultimo anno.

Lavori domestici, la maggior parte proviene dall'Europa dell'Est

I lavoratori domestici che ogni giorno aiutano gli italiani provengono in gran parte dai Paesi dell'Europa dell'Est: sono ben 362.294, pari al 42,2%. Le colf costituiscono nel 2018 il 53 per cento del totale dei lavoratori. Il numero di badanti registra un lieve incremento (+1,5 per cento), più elevato per i lavoratori di nazionalità italiana (+9,1 per cento). Il numero di colf, invece, evidenzia un decremento pari al -3,7 per cento, influenzato maggiormente dalla diminuzione dei lavoratori provenienti dall`Europa dell'Est (-6,9 per cento) e dall'Africa del Nord (-12,6 per cento), mentre presentano un lieve incremento i lavoratori provenienti dall`America Centrale (+0,6) e gli italiani (+0,4).

Colf e badanti, Lombardia in testa tra le regioni italiane

Nel nostro Paese la regione che presenta il maggior numero di lavoratori domestici è la Lombardia, con 155.467 lavoratori pari al 18,1 per cento, seguita da Lazio (14,8 per cento), Emilia Romagna (8,8 per cento) e Toscana (8,7 per cento). In queste quattro regioni si concentra più della metà dei lavoratori domestici. Molto staccate le regioni del Sud.