Governo, fate presto: countdown per l'aumento al 24% dell'Iva, mannaia sul commercio

L'Iva aumenterà? Pagheremo più tasse per i beni di consumo? Ancora presto per dirlo ma i tempi stringono. Secondo la bozza del Documento Economia e finanza, gli interventi sull'Iva messi in campo per ridurre l'evasione ed evitare l'innalzamento dell'aliquota fiscale funzionano, ma sarà il prossimo governo a dover decidere se aumentarla. E qui avviene il primo cortocircuito: le scadenze del Def non sono in linea con i tempi previsti per la formazione di un nuovo esecutivo.

Il Documento di Economia e finanza deve infatti essere presentato in Parlamento il 10 aprile e sarà questo il primo banco di prova per la nuova assemblea.

Carlo Calenda ministro uscente allo Sviluppo economico avverte: "Per evitare che l'Europa intraprenda una procedura per deficit eccessivo, l'Italia in autunno deve fare una manovra per il 2019 con il deficit allo 0,9% del Pil". Ovvero, attenzione le promesse della campagna, reddito di cittadinanza e flat tax in primis, manovre che incidono sul debito pubblico italiano non sono assolutamente ben viste dall'Ue.

Aumenti Iva, monito della Commissione Ue all'Italia

Come spiegato dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici nel corso di un'audizione all'Europarlamento sull'Italia grava "un debito elevato" che richiede l'attuazione di "politiche di bilancio responsabili". Ben più di un monito quello della Commissione Ue all'Italia e come ricorda anche Calenda aumentare la possibilità di sforare il 3% del deficit in una rinegoziazione con gli eurocrati di Bruxelles sarebbe non solo difficile ma neanche basterebbe per Flat Tax, Reddito di cittadinanza e abolizione della Fornero.Come disinnescare l'aumento dell'Iva?

Il Documento di Economia e finanza che arriverà in Parlamento porterà ancora le firme di Paolo Gentiloni e Pier Carlo Padoan e si limiterà ad aggiornare la fotografia dell'economia italiana. Il rischio concreto è vedere schizzare l'Iva dal 22 per cento al 24% già dal prossimo anno.

Questi gli aumenti automatici delle aliquote Iva a legislazione vigente.

Aumento Iva, l'allarme di Confesercenti

Per le imprese del commercio tradizionale, il calo di fiducia registrato dall'Istat a marzo è un vero crollo dovuto in primo luogo al calo delle venditie (-2,3% a Gennaio) - e del timore degli esercenti che si tratti di un trend destinato a proseguire.

I dati positivi registrati da Istat a gennaio per discount ed e-Commerce non sono bastati a riportare in positivo il bilancio complessivo del commercio. Come evidenzia l'Ufficio Economico Confesercenti la difficoltà dei piccoli esercenti è ancora più evidente.

In Italia chiudono definitivamente 27 negozi al giorno

Drammatici i dati sulla mortalità del settore: l'emorragia di attività di attività di vicinato non si è fermata e complessivamente hanno chiuso senza essere sostituite, circa 10mila imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, al ritmo di 27 negozi in meno al giorno.

E qui che torna di straordinaria importanza la necessità di bloccare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia. Secondo Confesercenti è una delle necessità più impellenti per fermare l'avanzare della desertificazione commerciale, mettendo altresì in campo misure mirate al sostegno delle attività di vicinato in maggiore sofferenza.

Tra le altre proposte avanzate dall'associazione dei commercianti l'estensione a tutte le tipologie di negozi il tax credit già introdotto dalla legge di bilancio a favore delle librerie indipendenti: un credito di imposta tra i 10 e i 20mila euro, da utilizzare in compensazione per far fronte a oneri fiscali (Imu, Tasi, Tari) e al pagamento del canone di locazione di esercizio dell`attività.

Aumenti Iva, il tempo stringe

Entro il dieci aprile il Governo dovrebbe presentare in Parlamento il Documento di economia e finanza, ed entro la fine del mese alla Commissione europea. Ma se tutto resterà come da programma le consultazioni al Quirinale inizieranno solo il martedì dopo Pasqua quando sarà già il 3 aprile.

Per ora il Governo Gentiloni che, ricordiamolo è in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, ha prodotto un documento che indicherà la situazione dei conti pubblici comprensivo dalle fotografia del deficit, delle misure che gravano sul debito pubblico, delle previsioni di quanto l'Erario incasserà in più grazie alla lotta all’evasione (circa 3 miliardi in due anni).

Aumenti Iva, aliquota sale al 24% dal 2019

Nella bozza del Documento di economia e finanza sono già contemplate l’aumento automatico di due delle tre aliquote Iva che saliranno dal 10% all’11,5 per cento e dal 22& al 24,2 per cento già da gennaio: sempre che il nuovo esecutivo non trovi le coperture necessarie per disinnescare un aggravio che finirebbe per fernare l'economia.