Auto usate su internet: come evitare le truffe

Negli ultimi anni sempre più utenti si sono avvicinati ad internet per effettuare qualsiasi tipo di operazione. Uno dei settori maggiormente colpiti da questa rivoluzione è senza ombra di dubbio il mercato delle auto usate. La rete ha di fatto permesso a tutti quei consumatori che erano alla ricerca dell’affare di ampliare il ventaglio di scelta in maniera esponenziale ed allo stesso tempo potendolo fare senza muoversi dal divano di casa. Un bel vantaggio che ha permesso un aumento delle vendite ma allo stesso tempo aumentato anche i rischi di truffe. E dunque come fare per non incappare nella rete di questi truffatori senza scrupoli?

Come ci hanno raccontato coloro che si occupano di contrattazione in questo settore come i compro auto i tentativi di frode nella vendita di auto di seconda mano negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente per cui è necessario le giuste conoscenze delle dinamiche ed avere un minimo di accortezza quando si va a concludere un affare.

Innanzitutto, per evitare truffe o raggiri, è importante stare alla larga da siti creati ad hoc per truffare gli utenti. Questi, infatti, offrono annunci che sembrano realistici perché ottenuti copiando inserzioni originali e aggiungendo funzionalità come la ricerca per marca e modello, il che fa apparire il tutto più credibile. In realtà, però, dietro di essi si nascondono dei veri e propri raggiri dai quali è meglio stare alla larga. Il modo più semplice per ridurre un minimo il rischio è sicuramente quello di ricercare l’auto su siti specializzati e conosciuti al grande pubblico in modo da avere anche assistenza in caso di dubbio.

Guai, poi, a fidarsi dei prezzi troppo vantaggiosi. È meglio star lontani da annunci di auto con un prezzo troppo basso. Capita molto spesso che ignari compratori, pensando di fiutare un grande affare, decidano di contattare il venditore il quale, invia altre foto dell’auto in buone condizioni magari scaricandole semplicemente da internet, riuscendo così a concludere la truffa magari facendosi consegnare anche una parte del denaro in anticipo. Si tratta di situazioni che possono apparire così assurde, ma capitano molto spesso anche in Italia ormai da qualche anno come testimonia questo nostro articolo.

Come in tutte le auto, è importantissimo stare attenti ai chilometri effettuati. Spesso i truffatori non utilizzano la foto della propria auto, bensì quella di un modello identico (assai meno datato), senza specificare che l’immagine non ritrae il proprio veicolo. Bisogna sapere che abbassare la percorrenza del contachilometri è molto semplice e spesso gli utenti cascano in questa truffa molto comune.

Prima di andare a fondo nella trattativa è consigliabile controllare se l’auto è già stata messa in vendita su siti inaffidabili, magari attraverso il web. Scegliendo un motore di ricerca è necessario scrivere nome e cognome di chi propone la macchina, oppure la denominazione sociale del concessionario. Confrontate altri annunci con la medesima descrizione: magari il testo è stato copiato ed incollato, al pari delle foto, per costruire una “trappola” online, su misura per gli sprovveduti.

Sul pagamento il consiglio è di controllare sempre la copertura dell’assegno bancario. Il consiglio, infine, è di concludere l’affare solo con chi compra in prima persona: respingete qualsiasi intermediario che affermi di agire per conto di un acquirente; anche se ha una delega scritta e firmata da mostrare.