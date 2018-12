"B2B Easy": l'applicazione gratuita di Studio Boost per la fatturazione elettronica

Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica è ormai agli sgoccioli: dal primo gennaio entrerà infatti in vigore la legge che la renderà obbligatoria e che, ancora adesso impensierisce molti professionisti. Pensieri che, in realtà, si possono tranquillamente lasciare nel vecchio anno se si sceglie di affrontare quello che, fino a oggi, è stato vissuto come un gravoso obbligo burocratico come un’opportunità per ottimizzare i flussi finanziari. Tra le realtà maggiormente affidabili, avendo per altro ottenuto il ‘bollino’ dell’Associazione Nazionale Commercialisti, vi è anche una giovane start-up, StudioBoost che ha sviluppato un software per la fatturazione elettronica capace di assolvere con facilità agli adempimenti di legge.

«Siamo qui per dare una mano alle aziende – spiega Domenico Navarra, Ceo della start up –, che devono affrontare questa importante novità. Nonostante i rinvii l’amministrazione tributaria non ha fatto un passo indietro e siamo giunti al momento tanto temuto: il primo gennaio 2019 è il D-Day della fattura elettronica». StudioBoost ha sviluppato l’applicazione ‘B2B Easy’ che, lanciata a gennaio dello scorso anno, ha già riscosso successo ed è stata scelta da molti professionisti, anche tra gli studi di commercialisti. «Recepite le norme disposte dall’Agenzia delle entrate, abbiamo creato un’applicazione web gratuita, a cui tutti possono registrarsi – spiega Navarra – Il suo punto di forza è la multicanalità: se infatti la fattura elettronica sarà obbligatoria in tutta Italia, non così in molti Stati esteri, verso i quali le aziende dovranno continuare a emettere fatture analogiche. Così, per gestire questa duplice necessità, con la nostra app è possibile non solo emettere la fattura elettronica, ma anche rendere disponibile quella analogica da fornire poi al cliente straniero».

La scelta di rendere disponibile un’applicazione gratuita, rientra nella filosofia del cosiddetto open source, proprio di un approccio democratico e giovane, tipico della start-up fondata da Navarra.«Crediamo sia un tipo di offerta che non si possa fare se non gratis; non vogliamo che la fattura elettronica diventi una nuova tassa occulta per le imprese - conferma l’amministratore delegato - come la definiscono i suoi detrattori. Ovviamente il software ha dei servizi premium, che speriamo che i clienti decidano di acquistare, ma tutta la parte gestionale, l’archiviazione dei documenti e molte altre funzionalità interessanti, insomma tutto quanto serve davvero, è gratuito».