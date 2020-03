Intesa Sanpaolo sospende i dividendi. "Avanti con l’offerta su UBI Banca"

Banca Intesa Sanpaolo ha sospeso la distribuzione dei dividendi agli azionisti: lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di credito congelando i circa 3,4 miliardi di euro (pari 19,2 centesimi di euro per azione) in ottemperanza alla comunicazione della Banca Centrale Europea. I manager hanno deliberato di proporre ai soci convocati il 27 aprile per l'assemblea ordianari, l'assegnazione alle riserve dell'istituto dell'utile di esercizio.

Una proposta per rafforzare la solidità patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una solidità certificata - con riferimento al 31 dicembre 2019- da un coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio pro-forma che aumenta dal 14,1% (superiore di circa 4,6 punti percentuali al requisito SREP comprensivo del combined buffer e con un capitale eccedente il requisito per oltre 13 miliardi di euro) al 15,2%, superiore di circa 5,8 punti percentuali al requisito SREP comprensivo del combined buffer e con un capitale eccedente il requisito per oltre 16,5 miliardi di euro.

L'eventuale ripresa della distribuzione dei dividenti sarà rivalutata successivamente al 1° ottobre anche in considerazione del supporto alla situazione finanziaria delle famiglie e alle erogazioni da parte delle fondazioni particolarmente necessario nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19.

Come ricorda il Gruppo Intesa Sanpaolo l'istituto di credito:

per gli azionisti, per il quinquennio 2014-2018 ha distribuito dividendi cash pari a 13,4 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi all’azionariato costituito da famiglie e fondazioni, che si sono tradotti in erogazioni da parte delle fondazioni sue azioniste pari a oltre la metà di quelle effettuate da tutte le fondazioni bancarie italiane;

per le famiglie e le imprese dal 2014 al 2019 ha erogato circa 260 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine e ha riportato in bonis circa 112.000 aziende italiane salvaguardando circa 560.000 posti di lavoro;

per le persone del Gruppo, ha assicurato dal 2014 al 2019 oltre 32 miliardi di euro di stipendi e nell’arco degli 8 anni del Piano di Impresa 2014-2017 e 2018-2021 l’assorbimento della capacità in eccesso di circa 10.000 risorse;

Inoltre nei primi due anni del Piano di Impresa 2018-2021 sono state finanziate:

iniziative per la riduzione della povertà infantile e il supporto alle persone in difficoltà fornendo circa 8,7 milioni di pasti, circa 519.000 posti letto, circa 131.000 medicinali e circa 103.000 capi di abbigliamento;

supporto alle famiglie colpite da terremoti, disastri naturali e dall'emergenza climatica a Venezia e dintorni e alle famiglie e alle imprese colpite dal crollo del ponte a Genova, con remissioni o moratorie per i mutui sugli immobili danneggiati e con finanziamenti agevolati;

avvio del Fondo Impact per l’erogazione di circa 1,2 miliardi di euro di prestiti alle categorie che avrebbero altrimenti difficoltà ad accedere al credito nonostante il loro potenziale, con il lancio della prima linea di credito non garantito dedicata a tutti gli studenti universitari italiani, che studino in Italia o all’estero (Per Merito) e iniziative per supportare le madri lavoratrici e le persone ultracinquantenni che hanno perso il lavoro o hanno difficoltà ad accedere al trattamento pensionistico;

plafond creditizio Circular Economy di 5 miliardi di euro per il quadriennio del Piano, a supporto dello sviluppo sostenibile, lancio del primo Sustainability Bond focalizzato sull’economia circolare (per 750 milioni di euro), Laboratorio per la Circular Economy per la realizzazione di progetti di Open Innovation;

analisi e accelerazione di iniziative di start-up;

programma “Giovani e Lavoro”, in partnership con Generation, finalizzato alla formazione e all’accesso al mercato del lavoro italiano di 5.000 giovani in un triennio, che ha già coinvolto oltre 1.000 aziende e oltre 700 studenti, con l’ 80% delle domande di impiego dei diplomati accolte;

lancio dell’iniziativa P-Tech in partnership con IBM, con l’obiettivo di formare giovani professionisti nell’ambito delle nuove professioni digitali.

Coronavirus, Carlo Messina dona un milione di euro

In relazione all’epidemia di coronavisus Intesa Sanpaolo ha messo immediatamente a disposizione delle imprese italiane crediti per 15 miliardi di euro, costituendo un plafond creditizio di 2 miliardi di euro per imprese e professionisti associati a Confcommercio con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità.

Inoltre è stata prevista la sospensione delle rate dei finanziamenti per famiglie e imprese colpite direttamente o indirettamente dall’emergenza.

Per le donazioni sono stati messi a disposizione dal board 100 milioni di euro per le priorità sanitarie così come l'utilizzo della piattaforma ForFunding per raccogliere donazioni a sostegno di iniziative sanitarie.

350 mila euro sono stati destinati all'accelerazione della costruzione di un ospedale da campo a Bergamo, 50 mila euro per alleviare le necessità delle strutture sanitarie e delle famiglie nella fasi più delicate delle cure, un milione di euro del Fondo di Beneficenza per finanziare progetti di ricerca medica sul virus. Per gli assicurati è stata inoltre ampliata gratuitamente la tutela sanitaria.

Il Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina ha reso noto al Consiglio di Amministrazione che destinerà a donazioni a sostegno di specifiche iniziative sanitarie un milione di euro del bonus riconosciutogli dal sistema incentivante 2019.

Come Messina anche 21 top manager a suo diretto riporto destineranno ad analoghe donazioni complessivamente per circa 5 milioni di euro.

Banca Intesa, l'offerta su UBI Banca

Per quanto riguarda l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di UBI Banca, è confermata la proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta, all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria convocata per il 27 aprile 2020.

"La motivazione strategica dell’operazione assume ancora maggiore valenza nel contesto conseguente all’epidemia - spiega la Banca - in particolare per quanto riguarda le sinergie di costo nonché l’aumento del grado di copertura dei crediti deteriorati e la riduzione dei crediti unlikely to pay e in sofferenza".