Crac Popolare di Bari, ai domiciliari gli ex vertici dell'istituto

Il Tribunale di Bari ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e una misura interdittiva nell'ambito dell'inchiesta della procura sulla Banca Popolare di Bari. Secondo quanto riferito da BariToday, sono scattati gli arresti domiciliari per Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente del Consiglio di Amministrazione e vice direttore generale dell'istituto di credito. Le misure cautelari sono state notificate dalla Guardia di Finanza.

Agli indagati sarebbero stati contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza Ai domiciliari è finito anche Elia Circelli, ex responsabile della Funzione bilancio e amministrazione della Direzione operations. Circelli sarebbe indagato per un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto.

Nei confronti di Vincenzo De Bustis Figarola, già Direttore Generale della citata Banca ed ex Amministratore delegato è stata invece adottata la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di dirigente di istituti bancari nonché degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari giunge all’esito della richiesta di adozione delle misure cautelari avanzata dalla Procura di Bari a luglio dello scorso anno nell’ambito di una corposa indagine avviata al fine di accertare le cause che hanno portato al dissesto finanziario della Banca Popolare di Bari, recentemente commissariata dalla Banca d’Italia, il 13 dicembre 2019.