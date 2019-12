Popolare di Bari, la banca avverte: "Importanti per l'intero Sistema Paese"

Dopo la richiesta di aiuto al fondo interbancario l'istituto pugliese annuncia che serviranno ancora due settimane per il piano industriale. E nella nota avverte: "È un percorso importante per l'intera economia del Mezzogiorno e quindi per l'intero Sistema Paese"