Bancomat, Pos e carte di credito in tilt: caos pagamenti e prelievi in tutta Italia

Bancomat, Pos e carte di credito non funzionano: si registrano problemi per pagamenti e prelievi oggi sabato 9 novembre in tutta Italia. Impossibile, per alcuni, prelevare e pagare. Arrivano segnalazioni da diverse città italiane: da Rimini alla Lombardia, da Bologna a Verona, soprattutto da utenti che sono nei centri commerciali o negli ipermercati per la spesa della settimana e si sono ritrovati alle casse con le tessere inutilizzabili. Si tratterebbe di un problema a livello nazionale, la cui origine per il momento non è stata chiarita.

Secondo le prime informazioni a disposizione, non è possibile effettuare prelievi con bancomat e carte di credito dagli sportelli di molti istituti. E i pagamenti vengono respinti ai Pos degli esercizi commerciali.

Tanti disservizi, dunque, registrati in molte zone del Paese e segnalati anche sui social, soprattutto su Twitter. Al momento non è chiara la natura del problema e non sono state fornite indicazioni specifiche dagli istituti di credito. Tra i primi a comunicare problematiche il Banco Bpm: "A causa di interventi tecnici le funzioni relative a carte di pagamento non sono disponibili". Il malfunzionamento è generale e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Ma non vanno i #bancomat stamattina? Effetto sgravi fiscali per pagamenti senza contante? — Romano Pietro Lanzani (@LanzaniRomano) November 9, 2019

Pagherei volentieri col #bancomat ,peccato che è tutta la mattina che non riesco a pagare nei negozi e nemmeno le banche mi fanno prelevare! Questa è la dimostrazione che senza contante non si può stare.Poche ore senza pagamenti elettronici siamo tutti nel caos!🤨🙄 — Tιȥყɠɾαɳαƚα🐃⚽️ (@tizianagranata1) November 9, 2019

#bancomat

Non siamo padroni neanche dei nostri soldi, basta un attimo e siamo tutti poveri di colpo.

Pensa un mondo senza contanti..... — Rod Morris (@vegasrome) November 9, 2019