Svolta bancomat: si potrà pagare usando il proprio numero di cellulare

Via libera al Bancomat Pay mobile: il numero di cellulare diventa il nuovo pin. Dal prossimo autunno parte infatti un nuovo servizio di pagamento digitale col brand Bancomat Pay che permetterà tra le altre cose di fare acquisti online o trasferire denaro utilizzando semplicemente il proprio numero di cellulare. Grazie a un’intesa con Sia - leader europeo nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per il settore finanziario - Bancomat Pay integrerà il servizio Jiffy consentendo infatti ai titolari di carte PagoBancomat di pagare, negli store e su e-commerce, inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone in totale sicurezza.

La partnership permetterà di rendere disponibili nuovi servizi di pagamento ai titolari di carte PagoBancomat, sulla base delle soluzioni tecnologiche già realizzate da Sia, in particolare per trasferire somme di denaro tra privati, acquistare beni e servizi sia online sia presso i punti vendita degli esercenti convenzionati ed effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale attraverso la piattaforma PagoPa.

Bancomat Pay: come funziona e cosa cambia nei pagamenti

Il lancio di Bancomat Pay è previsto per l'autunno del 2018. Il servizio potrà essere utilizzato da circa cinque milioni di utenti registrati a Jiffy, presso più di duemila esercizi commerciali e su PagoPa per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione. Bancomat Pay potrà essere utilizzato da tutti i titolari di carte delle banche aderenti al servizio, attraverso l'app della propria banca oppure, ove non previsto dall'istituto di credito, con l'app Bancomat Pay. In pochi secondi e con il proprio smartphone sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro e pagamenti senza necessità di avere con sé la carta fisica o digitarne il relativo Pin.