Reddito di cittadinanza, tutto via bancomat: come verrà erogato

Dopo tante voci sulla modalità con cui verrà erogato agli eventi diritto il reddito di cittadinanza, fa un po' di chiarezza Luigi Di Maio: "Quando erogheremo il reddito, che sarà erogato con un normale bancomat, non ci sarà la 'reddito di cittadinanza card' che è umiliante anche per chi la utilizza". Sono le parole del Vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sulle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza "Questa carta non permetterà di spendere questi soldi nel gioco d'azzardo, non permetterà di andarti a pagare la vacanza", perché il controllo "è elettronico, la carta è disabilitata su alcuni tipi di acquisto".

Gelmini: "Reddito cittadinanza crea solo disoccupati"

Bordate contro il reddito di cittadinanza arrivano da Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Chi è disoccupato chiede lavoro, non l'elemosina di Stato. Invece il reddito di cittadinanza crea soltanto assistiti nel breve e disoccupati nel lungo periodo. E poi ci saranno i soliti furbetti che ne approfitteranno, nascondendosi dietro il lavoro nero per poter percepire l'assegno". Luigi Di Maio annuncia pene fino a 6 anni per chi imbroglia. "Ma andiamo, è solo propaganda: galera e povertà. Di Maio ha festeggiato dal balcone di Palazzo Chigi ma ora da quel balcone rischiano di precipitare gli italiani con i loro risparmi. La manovra spacca il Paese: chi lavora e produce contro chi aspetta sul divano il reddito di cittadinanza".

Messina (Intesa Sanpaolo): "Può essere positivo"

"Ritengo il reddito di cittadinanza una manovra che può avere un valore positivo e su questo fronte siamo pronti a supportare i centri per l'impiego con una proposta di formazione. Siamo pronti a garantire borse di studio anche a chi parteciperà alla formazione attraverso i centri per l'impiego". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che ha poi ricordato come la banca in questi anni si è attivata in molti progetti per contrastare la povertà nel Paese. "Intesa Sanpaolo - ha precisato il ceo - sostiene 10 mila pasti al giorno per i poveri e per mense oltre al sostegno dell'economia sociale".