Banconote, 20 e 50 euro le più falsificate: come riconoscerle e cosa fare

Ha ingoiato una banconota (da 100 euro) per non farsi arrestare dai carabinieri: a Roma l'ennesimo caso di un falsario che aveva tentato di fare shopping con una banconota contraffatta. Come dimostrano i dati di Banca d'Italia nonostante le misure di sicurezza delle nuove banconote nel secondo semestre del 2019 sono state ritirato dalla circolazione 46.470 banconote riconosciute come false. Nel dato - comunque allarmante - c'è una notizia positiva: si tratta infatti di un numero in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018.

I nuovi livelli di sicurezza delle banconote non hanno tuttavia scoraggiato i falsari che continuano a prediligere i tagli da 20 e 50 euro per le operazioni di falsificazione. Sono le banconote che circolano di più e purtroppo su cui si presta la minore attenzione tanto è vero che gli esperti della Banca d'Italia hanno osservato un aumento della falsificazione di bassa qualità, con riproduzioni tutt'altro che accurate delle caratteristiche di sicurezza.

Banconote false: attenzione alle 20 euro e 50 euro false

Chi si trova in possesso di una banconota falsa non deve tentare di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato; deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d'Italia che - se ritengono che la banconota sia falsa - devono ritirarla dalla circolazione redigono un verbale rilasciato a chi ha denunciato il falso. Occorre quindi fare attenzione per non trovarsi in mano che, appunto, carta straccia.

Per riconoscere le banconote false è bene usare il metodo basato sulle tre parole chiave: "toccare, guardare, muovere".

20 euro falsi: come riconoscere le banconote false

Sui biglietti compare un ritratto di Europa, figura della mitologia greca, che arricchisce le banconote con un volto umano. La figura compare tenendo una banconota in controluce, sulla sinistra insieme alla cifra del valore di 20 euro. Sulla destra invece la finestra nell’ologramma rivela, in trasparenza, il ritratto di Europa su entrambi i lati del biglietto.

La banconota da 20 euro è ispirata allo stile architettonico gotico del XIII e del XIV secolo. Toccando la banconota sul fronte si percepiscono i trattini in rilievo lungo i margini destro e sinistro. Inoltre l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore di 20 euro sono stampati in rilievo.

Muovendo la banconota la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sulla destra la striscia argentata rivela il ritratto di Europa, una riproduzione dell’immagine principale e la cifra del valore.

Inoltre dalla seconda serie l'acronimo della Banca centrale europea compare in nove varianti linguistiche (BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC). Il nome della moneta è scritto in caratteri cirillici (EBPO) in seguito all’adesione della Bulgaria all’Unione europea nel 2007, oltre che in caratteri latini (EURO) e greci (EYPΩ). La cartina dell’Europa sul retro delle banconote della seconda serie include anche Malta e Cipro.

50 euro falsi: come riconoscere le banconote false

Come nella banconota da 20 euro anche nelle banconote da 50 euro dalla seconda serie compare un ritratto di Europa. La figura compare tenendo una banconota in controluce, sulla sinistra insieme alla cifra del valore di 50 euro. Sulla destra invece la finestra nell’ologramma rivela, in trasparenza, il ritratto di Europa su entrambi i lati del biglietto.

La banconota da 50 euro è ispirata allo stile architettonico rinascimentale del XV e del XVI secolo. Toccando la banconota sul fronte si percepiscono i trattini in rilievo lungo i margini destro e sinistro. Inoltre l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore di 50 euro sono stampati in rilievo.

Muovendo la banconota la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sulla destra l'ologramma, cioè la striscia argentata sulla destra, rivela il ritratto di Europa, una riproduzione dell’immagine principale e la cifra del valore.

