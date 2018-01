Conosci l'italiano e ti piace viaggiare? Il Ministero ti offre un lavoro... all'estero

Il ministero dell'istruzione comunica che sono disponibili posti di assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche nei Paesi dell'U.E. e per questo ha pubblicato un bando di ricerca per 289 persone da inviare in Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

Per tutti gli assistenti è riconosciuta una borsa di studio di importo variabile da parte del Paese ospitante.

Una bella opportunità per i giovani che vogliono sperimentarsi, lasciare per un periodo l’Italia: chi si aggiudicherà il bando affiancherà, per un anno scolastico, i docenti di lingua italiana presso gli istituti scolastici stranieri. Questo per promuovere e favorire la diffusione delle lingue e culture straniere: infatti un contingente di assistenti provenienti dai Paesi partner svolgerà lezioni in compresenza con il docente di lingua e cultura straniera nelle scuole italiane selezionate d’intesa con gli uffici scolastici regionali competenti.

Bando per insegnanti di italiano all'estero: i requisiti

Tra i requisiti fondamentali per la partecipazione al bando per i posti di "assistente di lingua italiana all'estero" ci sono:

la cittadinanza italiana;

il non aver compiuto il trentesimo anno d’età;

non essere già stato assistente su incarico del ministero;

essere libero da impegni relativi agli obblighi militari e da rapporti di impiego o di lavoro con altre amministrazioni pubbliche.

Inoltre chi punta a diventare assistente deve aver sostenuto esami relativi alla lingua o alla letteratura o alla linguistica nei settori tecnico scientifici indicati nel bando.

La domanda va compilata online entro il 10 febbraio e tutte le informazioni e le indicazioni utili sono reperibili nella sezione dedicata del sito del MIUR.

Avviso assistenti di lingua italiana all'estero 2018.zip