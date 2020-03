Partire per imparare con il Bando Estate INPSieme 2020

Si rinnova anche per il 2020 l'appuntamento con Estate INPSieme, il bando con il quale l'Ente di Previdenza Sociale dà ai dipendenti e ai pensionati della Pubblica Amministrazione la possibilità di richiedere per i propri figli una borsa di studio da utilizzare per un soggiorno linguistico in Italia o all'estero. Il bando, la cui scadenza per l'invio delle domande è fissata a oggi 10 marzo, è destinato a bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria, e secondaria di primo e secondo grado e permette, come detto, di usufruire di una borsa di studio a copertura parziale o totale, con un contributo massimo erogabile pari a 1.000 Euro per le vacanze studio in Italia e a 2.000 Euro per quelle in Europa o in un paese extra-europeo.

Per il 2020 sono circa 38mila i contributi messi a disposizione dall'INPS, dei quali 25.430 destinati all'estero e 12.020 all'Italia, un incremento importante rispetto all'anno precedente che permetterà a molti più studenti di approfittare di questa bella opportunità.

Bando Estate INPSieme: come partecipare

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando è innanzitutto necessario iscriversi alla banca dati INPS compilando il modello INPS AS150 e richiedere online o presso una sede INPS il pin di accesso all'area riservata INPS. Effettuata l'iscrizione, bisogna poi richiedere al commercialista o a un CAF il proprio ISEE visto che, in caso di vincita, il contributo erogato dall'Istituto sarà calcolato sulla base della fascia di reddito di appartenenza.

Entro il 9 aprile 2020 saranno pubblicate le graduatorie dei beneficiari mentre la scelta delle destinazioni con i relativi pacchetti di soggiorno all-inclusive dovrà essere fatta (entro il 4 maggio) da un apposito elenco stillato dall'INPS (Elenco Soggiorni Vacanze in Italia e all'estero), disponibile congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie e comprendente tutte le proposte presentate dai Tour Operator rispondenti ai requisiti. Sarà poi proprio il tour operator prescelto a inviare entro il 7 maggio tutta la documentazione richiesta (contratto e fattura) a completamento dell'iscrizione. Nel caso in cui non si venga selezionati nelle graduatorie di aprile, l'INPS provvederà a un eventuale scorrimento delle graduatorie e alla pubblicazione di un nuovo elenco con i ripescati (15 maggio) i quali dovranno completare l'iscrizione con il tour operator scelto entro il 25 aprile.

I soggiorni linguistici finanziabili dall'INPS, sia per l'Italia che per l'estero, potranno avere una durata massima di due settimane mentre per quanto concerne le destinazioni ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado sono riservate le mete italiane, a differenza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che potranno invece optare anche per paesi stranieri.

Ricordiamo, inoltre, che il Bando INPSieme non è compatibile né con il Programma ITACA 2019/2020 né con il Bando di Concorso INPS “Corso di lingua all'estero 2020”.

Estate INPSieme: parti con Move Language Ahead

Tra i migliori Tour Operator del settore MLA anche per l’estate 2020 propone numerosi pacchetti per il bando INPSieme, sia per le vacanze studio in Italia e all'estero.

Anni di esperienza nel settore, numerosi riconoscimenti e accreditamenti conseguiti e una struttura organizzativa efficiente e sicura hanno consentito al noto tour operator di divenire un vero e proprio punto di riferimento nel comparto dei soggiorni linguistici.

Sempre attento all'innovazione e nell'ottica di fornire ai propri studenti i migliori servizi, MLA è in grado di offrire un'ampia gamma di destinazioni nel mondo e di garantire elevati standard di qualità e di sicurezza. Per quanto riguarda le mete disponibili, la scelta è davvero ampia e spazia dal Regno Unito all'Irlanda, dagli USA al Canada per l'estero mentre per i soggiorni in Italia è possibile optare per il Lazio e la Toscana.

L'offerta formativa di tutti i pacchetti studio, poi, si basa sull'idea che l'apprendimento di una lingua debba andare al di là dell'aula e coinvolgere gli studenti nell'arco di una intera giornata, ecco perché alle “classiche” lezioni di lingua si associano una serie di attività e di escursioni grazie alle quali gli studenti potranno “praticare la lingua” e immergersi nella cultura e nelle tradizioni del paese che stanno visitando.

Il tutto senza dimenticare la sicurezza degli alunni che saranno seguiti h24 da un team specializzato in loco.

Ricordiamo, infine, che come da conformità al bando tutti i pacchetti MLA sono all-inclusive e comprendono quindi nella quota il viaggio (volo A/R, tasse aeroportuali, trasferimenti, assistenza aeroportuale), la sistemazione ( i migliori college e campus universitari per l'estero e strutture ricettive a 3 o 4 stelle per l'Italia), il corso di lingua con i materiali didattici e la certificazione finale, le escursioni e le attività culturali oltre all'assistenza sanitaria h24, coperture assicurative e alla presenza di un personale qualificato che seguirà gli studenti per tutto il loro soggiorno.