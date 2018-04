AAA cercasi gestore per la malga, con bar e piccolo agriturismo: un'occasione ghiotta

Un'opportunità ghiotta, una possibilità per chi vuole cambiare vita e sfuggire ai ritmi frenetici della città. Il bando è stato pubblicato il 16 marzo scorso, ad oggi ci sono ancora una decina di giorni di tempo (fino al 16 aprile, ore 12) per presentare un'offerta: la Comunità Montana del Sebino Bresciano cerca gestori appassionati per la malga Foppella, posizionata sullo spartiacque dei bacini dell'Oglio e del Mella, tra il Colle San Zeno e il Dosso Pedalta, in gran parte nel territorio del Comune di Pisogne e in minima parte di Tavernole sul Mella. L'altitudine massima raggiunge i 1540 metri. La concessione - scrive BresciaToday - ha una durata di 6 anni, con canone annuo fissato a base d'asta da 9500 euro.

Oltre all'offerta economica dovrà essere allegata una vera e propria "proposta di gestione". Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web della Comunità Montana (qui il link al sito con tutte le informazioni sul bando). La superficie adibita a pascolo è di oltre 36 ettari, più di 360mila metri quadrati: l'area rientra per la maggior parte nella zona di produzione e stagionatura del formaggio Silter Dop.

Il centro malga si costituisce da cinque fabbricati, in muratura di calcestruzzo con tetto rivestito da lamiere zincate: nel primo fabbricato sono presenti (al piano terra) i locali per la lavorazione del latte, il locale di affioramento, la sala di lavorazione, un locale adibito a dispensa, vendita prodotti e sala stagionatura e pure una cucina. Al primo piano si trovano invece gli alloggi per il personale: quattro camere e un bagno. Il secondo fabbricato è un locale che dovrà essere utilizzato come agriturismo, attrezzato con cucina, bar e due bagni: come da bando, l'attività dovrà essere aperta e garantita nei mesi di luglio e agosto. Ci sono poi due fabbricati adibiti a stalla, che insieme possono contenere 134 bovini, e un locale fienile, magazzino e porcilaia seminterrata.

Una meta frequentata da turisti

La malga Foppella, fa sapere la Comunità Montana, è una meta particolarmente frequentata sia da turisti che escursionisti, inserita come “punto tappa” nel percorso Trekking Malghe in Rete, e già punto di snodo di molti sentieri del Cai, il Club Alpino Italiano. Tra gli obiettivi della concessione la promozione delle produzioni tipiche locali, la cultura dell'alpeggio, la produzione casearia di Silter Dop, lo sviluppo dell'agriturismo. Il concessionario ha l'obbligo anche di caricare il bestiame. Come detto, il termine ultimo per presentare un'offerta è fissato per le ore 12 del prossimo 16 aprile.