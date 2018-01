Lombardia, 8,5 milioni di euro per le opere forestali: come partecipare al bando

L'assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, ha annunciato l'imminente apertura di un bando per la presentazione delle domande relative all’Operazione 8.6.01 ‘Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali’ e all’Operazione 8.6.02 ‘Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste’ del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020.

“Regione Lombardia mette sul piatto 8,5 milioni di euro e punta a migliorare la redditività dei prodotti delle foreste, alla luce delle potenzialità che il settore può sviluppare, con benefici per l’ambiente, la gestione del suolo, la mitigazione del rischio idrogeologico e la marginalità economica delle imprese agroforestali e della filiera”.

Come e dove presentare le domande

“Le domande potranno essere presentate per via telematica, tramite Sis.Co., dal 17 gennaio 2018 ed entro le ore 12 del 16 aprile 2018 – ha proseguito Fava – e si tratta di aiuti per gli investimenti in attrezzature forestali, previsti dall’Operazione 8.6.01 del Programma di sviluppo rurale, e aiuti in attrezzature per la prima lavorazione del legname e in strutture aziendali per lo stoccaggio dei prodotti legnosi, previsti dall’Operazione 8.6.02”.

Chi può partecipare

Come detto, la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 8,5 milioni di euro, dei quali 6 milioni per l’Operazione 8.6.01 e 2,5 milioni per l’Operazione 8.6.02. Possono partecipare i Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia, le imprese boschive iscritte all’Albo regionale della Lombardia, le micro e piccole imprese attive nel comparto legno (prima lavorazione).

Il contributo

L’agevolazione prevede un contributo in conto capitale, fino al 40 per cento della spesa ammessa a finanziamento, con uno stanziamento massimo di 100.000 euro per le attrezzature e di 200.000 euro per le strutture adibite allo stoccaggio. È stata stabilita la possibilità di pagamento di un anticipo (fino al 50 per cento del contributo concesso) o di un Sal e liquidazione del saldo alla conclusione dell’intervento.