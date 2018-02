BCC CreditoConsumo chiude il bilancio con 10,7 milioni di euro di utile (+8,3%)

Il Consiglio di Amministrazione di BCC CreditoConsumo, la società specializzata nel credito alle famiglie del Gruppo bancario Iccrea, ha approvato il bilancio del 2017. Spicca, tra i risultati comunicati dal CdA, l’utile netto pari a 10,7 milioni di euro (+8,3%), il miglior risultato da quando l’azienda è stata costituita nel 2010. I volumi dei finanziamenti alle famiglie, attraverso i prodotti del brand Crediper, toccano invece i 392 milioni di euro nell’arco dell’anno. A questi numeri si aggiunge il perfezionamento di un’operazione, conclusa a dicembre dell’anno passato, di cessione pro-soluto di crediti in sofferenza per un totale superiore agli 8 milioni di euro.

Ma i risultati di BCC CreditoConsumo hanno toccato anche altri fronti. Oltre alla crescita della relazione con il mercato attraverso campagne promozionali e spot televisivi e radiofonici, con la finalità di accompagnare sul territorio le Banche di Credito Cooperativo – banche generaliste per definizione – con l’integrazione di prodotti e competenze specialistiche per i finanziamenti alla famiglia, BCC CreditoConsumo ha affrontato un complesso percorso di migrazione informatica. Un progetto, quello della dotazione di un nuovo sistema informatico, che ha comportato un assetto organizzativo profondamente rivisitato con consistenti efficientamenti. È stata altrettanto rinnovata la struttura commerciale, modellata a seguito dei mutamenti di mercato.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del 2017 – ha commentato Savino Bastari, Direttore Generale di BCC CreditoConsumo – che per noi ha rappresentato davvero un anno record in cui, oltre ai numeri di bilancio positivi, abbiamo anche valorizzato il ruolo delle risorse, facendo crescere l’organico del 26% rispetto al 2016. E proprio le risorse sono state e saranno il punto di forza della Società. La passione e la professionalità che hanno saputo dimostrare hanno consentito di concludere un anno importante ma allo stesso tempo rappresentano una solida base per affrontare le sfide che ci attendono”.

“Con il nostro brand Crediper abbiamo raggiunto traguardi ambiziosi – ha proseguito Bastari – nella consapevolezza di svolgere appieno il ruolo di supporto alle BCC. Contestualmente, vogliamo fare la nostra parte nella realizzazione del Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, e del suo ruolo di prima banca locale del Paese una volta che questo sarà costituito”.