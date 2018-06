Chiude la Bekaert, 318 posti di lavoro a rischio: "Impatto devastante sul territorio"

Non un fulmine a ciel sereno, si sapeva che la situazione non fosse delle migliori. Ma nessuna pensava a sviluppi negativi così rapidi. La direzione di Bekaert Group ha annunciato la decisione di chiudere il sito italiano di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), dedicato alla produzione di rinforzi in acciaio per pneumatici, e di cessare tutte le attività ivi svolte. Lo afferma, in una nota, la società spiegando che la direzione ha informato la Rsu del sito di Figline, le Organizzazioni sindacali e le autorità competenti, in merito a tale decisione, esprimendo la propria intenzione di avviare un dialogo teso ad attenuare l'impatto sociale per i 318 dipendenti interessati.

Bekaert di Figline Valdarno: lo stabilmento chiude

Negli ultimi anni - spiega il gruppo belga - la posizione del sito di Figline nel mercato di riferimento ha subito notevoli pressioni. A causa dei suoi costi strutturali notevolmente superiori rispetto a quelli degli altri stabilimenti di rinforzi in acciaio per pneumatici di Bekaert nella Regione Emea, il sito non è stato in grado di generare performance sostenibili dal punto di vista finanziario. Consapevole della gravità di tale misura - conclude la nota - la direzione non vede alternative per salvaguardare e rafforzare la propria posizione nei mercati europei della produzione dei rinforzi in acciaio per pneumatici.

318 persone perderanno il lavoro

I lavoratori della Ex Pirelli stamane hanno occupato la fabbrica, a oltranza. La chiusura della fabbrica dovrebbe avvenire entro 75 giorni (già partite le lettere di licenziamento per i 318 dipendenti). "Sapevamo che ci fossero dei problemi finanziari e di mercato, ma non che si potesse chiudere lo stabilimento da un giorno a un altro. Chiediamo subito il ritiro della procedura. I lavoratori sono arrabbiati, la loro età media è sui 50 anni, troppo giovani per andare in pensione e troppo anziani per trovare nuove occupazioni. Per il territorio si rischia un impatto devastante, con l’indotto sono più di 400 le persone coinvolte”, dice Yuri Campofiloni della Fiom Cgil Firenze.