Benzina e diesel, allarme prezzi: ''Aumenti inaccettabili dopo il lockdown''

Si torna a circolare in automobile e scatta l'allarme per l'aumento dei prezzi dei carburanti. La denuncia arriva da Massimiliano Dona, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, dopo che il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il listino prezzi della rete italiana. ''E' vergognoso – sottolinea Dona – un aumento di prezzi inaccettabile, non appena finito il lockdown, ricomincino istantaneamente a salire, interrompendo la lenta discesa che, per via del crollo del greggio, durava da settimane".

Benzina e diesel, quanto sono aumentati i prezzi

"Insomma, troppo comodo far scendere i prezzi mentre gli italiani erano costretti a restare a casa, ma non appena si può riprendere a circolare, ossia dal 18 maggio, ecco che, con la solita doppia velocità, si inverte subito il trend" afferma il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Anche se per ora il rialzo è minimo, circa 1 cent al litro, su un pieno di 50 litri di carburanti c'è comunque un aggravio di 50 centesimi, 0,501 euro per la benzina e 0,449 euro per il gasolio. Il timore è che la prossima settimana possa andare ancora peggio" prosegue Dona. "Quanto al Governo -insiste- dovrebbe ridurre le accise sui carburanti. Oggi si pagano troppe imposte, pari al 71,3% per la benzina e al 67,2% per il gasolio".

Carburanti, i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,378 euro/litro (invariato, compagnie 1,387 pompe bianche 1,353), diesel a 1,264 euro/litro (invariato, compagnie 1,272, pompe bianche 1,240). Benzina servito a 1,520 euro/litro (invariato, compagnie 1,567, pompe bianche 1,413), diesel a 1,410 euro/litro (invariato, compagnie 1,458, pompe bianche 1,300). Gpl servito a 0,586 euro/litro (invariato, compagnie 0,595, pompe bianche 0,572), metano servito a 0,980 euro/kg (invariato, compagnie 0,988, pompe bianche 0,974), Gnl 0,938 euro/kg (compagnie 0,937 euro/kg, pompe bianche 0,939 euro/kg).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carburanti, i prezzi in autostrada

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,516 euro/litro (servito 1,771), gasolio self service 1,401 euro/litro (servito 1,674), Gpl 0,680 euro/litro, metano 1,060 euro/kg, Gnl 0,918 euro/kg. Ieri non c'è stata rilevazione per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Questi i valori della chiusura del 22 con il solo effetto cambio euro/dollaro: benzina a 212 euro per mille litri (invariato, valori arrotondati), diesel a 223 euro per mille litri (invariato, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 940,85 euro per mille litri, diesel a 840,66 euro per mille litri.