Benzina, brutte notizie per gli automobilisti: stavolta la "beffa" arriva nel weekend

Carburanti, brutte notizie all'orizzonte. Dopo un periodo di calma sostanzialmente generalizzata, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire. La decisa inversione di rotta delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo porta rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Sui mercati petroliferi internazionali il barile è in deciso rialzo dopo il calo delle scorte Usa. Basandoci come sempre sulla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un cent solo sul gasolio.

Carburanti, possibili aumenti nel corso del weekend

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,570 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,575, pompe bianche 1,553), diesel a 1,455 euro/litro (-1, compagnie 1,461, pompe bianche 1,439). Benzina servito a 1,696 euro/litro (+1, compagnie 1,735, pompe bianche 1,606), diesel a 1,588 euro/litro (invariato, compagnie 1,630, pompe bianche 1,491). Gpl self service a 0,586 euro/litro, servito a 0,598 euro/litro (-1, compagnie 0,605, pompe bianche 0,588), metano self service 0,985 euro/kg, servito a 0,991 euro/kg (invariato, compagnie 1,002, pompe bianche 0,981), Gnl 0,952 euro/kg (compagnie 0,959 euro/kg, pompe bianche 0,948 euro/kg). Questi invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,680 euro/litro (servito 1,883), gasolio self service 1,569 euro/litro (servito 1,797), Gpl self service 0,699 euro/litro (servito 0,699), metano 1,079 euro/kg, Gnl 0,974 euro/kg.

I rincari di Eni, Tamoil e Q8 sono quindi tutti di 10 millesimi al litro. Le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico elaborate da SQ per oggi sono ancora stabili, con qualche leggero movimento: le ripercussioni reali dei rincari di oggi di Eni, Tamoil e Q8 potrebbero però esserci già domani.

Benzina, perché i prezzi sono sempre "ballerini"

Che cosa incide in fin dei conti sul prezzo della benzina? Come si spiega la continua variazione dei prezzi? Le dinamiche sono complesse, ma in sintesi possiamo dire che il prezzo della benzina aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Ma quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. A incidere tanto in Italia sul costo finale sono in realtà le accise e l'Iva.

Se calassero tasse e accise il costo a litro sarebbe più basso, simile ad altri Paesi europei, ovviamente senza arrivare mai a quei 50 centesimi a litro (prezzo depurato da tasse e accise) . Anche se gli altri Paesi tassano il carburante l'Italia resta in testa alla classifica per il peso fiscale a litro: ben 1 euro in più a litro, secondo un'indagine di Federcontribuenti dell'anno scorso.