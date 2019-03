Benzina, fine della quiete: c'è una brutta notizia

Dopo diversi giorni di quiete e calma piatta sulla rete carburanti italiana tornano a cambiare i prezzi, con un ritocco all'insù che sicuramente non farà piacere agli automobilisti dello Stivale. Infatti, dopo otto lunghi giorni in cui i prezzi raccomandati dalle compagnie sono rimasti in fase di stallo, oggi, venerdì 15 marzo, Eni ha aumentato di un centesimo la benzina, mentre le quotazioni del prodotto in Mediterraneo segnano il secondo progresso di fila. Va meglio a chi ha invece un veicolo diesel, il cui prezzo è rimasto stabile.

Benzina e diesel i prezzi aggiornati

Sul territorio, intanto, prezzi praticati ancora senza particolari scosse, in attesa di recepire il movimento del Cane a sei zampe ed eventuali contromosse. In particolare, in base all'elaborazione di 'Quotidiano Energia' dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,552 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,547 a 1,570 euro/litro (no-logo a 1,531). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,489 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,489 a 1,500 euro/litro (no-logo a 1,468).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,686 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,641 a 1,778 euro/litro (no-logo a 1,579), mentre per il diesel la media è a 1,624 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,608 a 1,707 euro/litro (no-logo a 1,514). Il Gpl, infine, va da 0,645 a 0,666 euro/litro (no-logo a 0,637).