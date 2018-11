Benzina e diesel, ancora sorprese al distributore per gli automobilisti

Quella che sta per concludersi si conferma una settimana all'insegna dei ribassi per i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 novembre erano stati registrati dei cali sui prezzi di benzina, diesel e Gpl, una diminuzione che si è ripetuta anche oggi, venerdì 16 novembre.

Secondo la consueta rivelazione di 'Staffetta Quotidiana', Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil registriamo anche un ribasso di un centesimo al litro sul Gpl.

Carburanti: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,629 euro/litro (-3 millesimi, pompe bianche 1,611), diesel a 1,545 euro/litro (-1, pompe bianche 1,528).

Benzina servito a 1,750 euro/litro (-1, pompe bianche 1,658), diesel a 1,669 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,573). Gpl a 0,688 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,676), metano a 0,988 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,975). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 389 euro per mille litri (+3), diesel a 490 euro per mille litri (-4, valori arrotondati).