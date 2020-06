Benzina e diesel, dopo il lockdown il prezzo risale: "Aumenti ingiustificati"

Torna a aumentare il prezzo dei carburanti. Dopo il calo causato dal lockdown, secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self service è risalito a 1,4 euro al litro.

E dopo Eni, questa mattina è Q8 ad aumentare benzina e diesel di 1 centesimo. Il Codacons va all'attacco e attribuisce i rincari "non all’andamento delle quotazioni petrolifere", ma all'incremento "degli spostamenti degli italiani durante la Fase 3".

Benzina e diesel, il Codacons: "Rialzo ingiustificato"

"Il petrolio registra in questi giorni quotazioni stabili attorno ai 40 dollari al barile, mentre a crescere sensibilmente è l’utilizzo delle automobili da parte degli italiani, che tornano a spostarsi per il paese per raggiungere le seconde case o recarsi al mare" spiega l'associazione dei consumatori. "Proprio la ripresa dei consumi petroliferi determina un rialzo ingiustificato dei prezzi alla pompa, che danneggia non solo gli automobilisti ma l’intera collettività, con ripercussioni negative sui prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari".

Il prezzo medio di benzina e diesel

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,400 euro/litro (+4, compagnie 1,409 pompe bianche 1,373), diesel a 1,283 euro/litro (+4, compagnie 1,293, pompe bianche 1,254). Benzina servito a 1,539 euro/litro (+2, compagnie 1,587, pompe bianche 1,432), diesel a 1,425 euro/litro (+1, compagnie 1,475, pompe bianche 1,314). Gpl servito a 0,582 euro/litro (invariato, compagnie 0,591, pompe bianche 0,569), metano servito a 0,979 euro/kg (invariato, compagnie 0,987, pompe bianche 0,971), Gnl 0,917 euro/kg (compagnie 0,903 euro/kg, pompe bianche 0,928 euro/kg).

Le quotazioni dei carburanti

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 279 euro per mille litri (+7, valori arrotondati), diesel a 279 euro per mille litri (-1, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1007,74 euro per mille litri, diesel a 896,25 euro per mille litri.