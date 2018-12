Benzina e diesel, novità per chi fa il pieno: quanto si risparmia rispetto a un mese fa

Nuova sforbiciata sul prezzo dei carburanti. I gestori IP, Italiana Petroli e Q8 hanno ridotto oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, sulla scia delle ultime limature messe a segno da Eni e Tamoil. Sul territorio, quindi, continua ad estendersi l'andamento in discesa dei prezzi praticati. Ovviamente si tratta di riduzioni molto basse, ma se guardiamo ai numeri delle ultime settimane le cose si fanno più interessanti dal momento che più volte negli ultimi due mesi i prezzi sono stati rivisti al ribasso.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,510 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,493 a 1,543 euro/litro (no-logo a 1,501). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,443 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,433 a 1,466 euro/litro (no-logo a 1,432).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,647 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,633 a 1,760 euro/litro (no-logo a 1,550), mentre per il diesel la media è a 1,580 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,585 a 1,685 euro/litro (no-logo a 1,479). Il Gpl, infine, va da 0,647 a 0,673 euro/litro (no-logo a 0,645).

Benzina e diesel, quanto si risparmia rispetto a un mese fa

E' sufficiente confrontare questi dati con i prezzi medi di benzina e diesel di un mesetto fa per accorgersi di come qualcosa sia cambiato. In meglio ovviamente. Il 23 novembre scorso la benzina self service si attestava mediamente a 1,614 euro/litro (-4 millesimi, pompe bianche 1,597), mentre il diesel a 1,535 euro/litro. Il prezzo della benzina servito era invece di 1,738 euro/litro (-3, pompe bianche 1,644), mentre il diesel si attestava a 1,660 euro/litro.