Benzina, diesel e Gpl: nuova sforbiciata sui prezzi

Nuovi ribassi sui carburanti. La sforbiciata questa volta riguarda Tamoil che oggi ha ridotto di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, e di 2 cent quelli del Gpl. Insomma, chi fa il pieno dovrebbe risparmiare qualcosa. Peraltro, come abbiamo raccontato anche in altri articoli, il trend al ribasso va avanti già da un po’ e ha visto protagonisti quasi tutti i distributori. Solo sabato scorso era stata Eni a comunicare un nuovo ribasso, il decimo nel giro di un mese: -1 centesimo al litro su benzina e gasolio. Ancora prima Tamoil, Esso e Q8 avevano limato di 1 centesimo i prezzi raccomandati di verde e gasolio, mentre IP e Italiana Petroli sono scese di 1 cent sulla benzina e di 2 cent sul Gpl.

Ma quali sono i prezzi medi alla pompa per chi deve fare rifornimento? In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,556 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,537 a 1,584 euro/litro (no-logo a 1,546). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,486 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,476 a 1,510 euro/litro (no-logo a 1,475).

Benzina e diesel, i prezzi medi del servito

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,692 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,680 a 1,790 euro/litro (no-logo a 1,594), mentre per il diesel la media è a 1,622 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,631 a 1,711 euro/litro (no-logo a 1,521). Il Gpl, infine, va da 0,672 a 0,700 euro/litro (no-logo a 0,670).