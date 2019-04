Benzina e diesel, ultimo rialzo? I prezzi aggiornati

Il giro di rialzi sulla rete carburanti, avviato mercoledì da Eni e IP, si è concluso nella giornata di ieri, ma la situazione non sembra essersi tranquillizzata più di tanto. Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo sono tornati a salire con decisione, con Q8 e Tamoil che hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Benzina, diesel e gasolio: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,624 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,632, pompe bianche 1,600), diesel a 1,513 euro/litro (+5, compagnie 1,521, pompe bianche 1,487). Benzina servito a 1,744 euro/litro (+5, compagnie 1,785, pompe bianche 1,645), diesel a 1,640 euro/litro (+4, compagnie 1,683, pompe bianche 1,533). Gpl self service a 0,615 euro/litro, servito a 0,644 euro/litro (invariato, compagnie 0,652, pompe bianche 0,632), metano self service 0,996 euro/kg, servito a 0,998 euro/kg (-1, compagnie 1,012, pompe bianche 0,985), Gnl 0,952 euro/kg (compagnie 0,972 euro/kg, pompe bianche 0,940 euro/kg).

Carburanti, i prezzi in autostrada

Questi i prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,718 euro/litro, servito 1,901 euro/litro, gasolio self 1,614 euro/litro, servito 1,824 euro/litro, Gpl 0,744 euro/litro, metano 1,103 euro/kg. Il differenziale rispetto ai prezzi della rete ordinaria è dunque di circa 10 centesimi al litro sul self service e tra i 15 e i 20 per il servito. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di mercoledì: benzina a 474 euro per mille litri (-3), diesel a 490 euro per mille litri (-1, valori arrotondati). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 482 euro per mille litri (+8), diesel a 496 euro per mille litri (+6, valori arrotondati).

"Nuovi rialzi in arrivo"

Prezzi dei carburanti ancora in rialzo nei prossimi giorni. Ad affermarlo è Bruno Bearzi, il presidente nazionale della Figisc - Confcommercio nell'Osservatorio prezzi. "A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro - sottolinea -, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente ancora, e per l'ennesima volta, in aumento, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio 'self' e 'servito', per i prossimi 4 giorni con scostamenti almeno di 0,7 cent/litro in più". Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli -Assoenergia, dei prezzi pubblicati dalla Commissione Europea, sottolinea Bearzi, "risulta che nella data del 15 aprile lo 'stacco Italia delle imposte sui carburanti' è di +22,2 cent/litro per la benzina e +20,7 per il gasolio e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 62,07 % e per il 57,41 % su quello del gasolio".