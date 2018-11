Benzina e diesel, c'è una bella notizia: pioggia di ribassi, ecco i prezzi

Buone notizie sul fronte dei carburanti: per benzina e diesel c'è una nuova pioggia di ribassi sulla rete italiana. Continuano a scivolare le quotazioni petrolifere internazionali (con il Brent sotto i 60 dollari al barile per la prima volta da oltre un anno) e continuano a scendere anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Nonostante il tentativo di rimbalzo delle quotazioni dei "prodotti oil" nell'area del Mediterraneo, infatti, Eni, Ip e Tamoil hanno limato oggi i prezzi raccomandati di benzina e diesel di un centesimo. Di conseguenza, si allunga ancora il trend in discesa dei prezzi praticati sul territorio.

I prezzi medi aggiornati di benzina e diesel

Vediamo quali sono i prezzi. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,593 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,591 a 1,619 euro/litro (no-logo a 1,581). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,519 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,516 a 1,542 euro/litro (no-logo a 1,506).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,726 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,704 a 1,822 euro/litro (no-logo a 1,629), mentre per il diesel la media è a 1,652 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,649 a 1,735 euro/litro (no-logo a 1,552). Il Gpl, infine, va da 0,679 a 0,700 euro/litro (no-logo a 0,672).

Dove costano di più benzina e diesel

Malgrado il trend dei prezzi in discesa, però, oggi l'Italia rimane il Paese dell’Unione europea dove si registrano i prezzi dei carburanti per i veicoli più alti (insieme all'Olanda). In tutta Europa il nostro Paese viene superato solo dalla Norvegia, dove la benzina costa mediamente quattro centesimi in più (1,68 euro nelle ultime settimane). In Austria e Slovenia, entrambe nazioni che confinano con l’Italia, i prezzi della benzina sono invece 30 centesimi più bassi.