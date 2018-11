Carburanti, dopo la 'pausa' si torna a sorridere al distributore

La scorsa settimana è stata ricca di sorprese per gli automobilisti: per diversi giorni consecutivi i prezzi dei carburanti al distributore hanno registrato delle diminuzioni, con il trend che si è interrotto soltanto nella giornata di ieri, quando i listini sono rimasti praticamente immobili.

Ma dopo la pausa di mercoledì 28 novembre i ribassi tornano a fare capolino sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo tornate a scendere, Eni ha abbassato di un ulteriore centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel.

Carburanti, i prezzi aggiornati

Continua ad allungarsi, di conseguenza, il trend in discesa dei prezzi praticati. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,583 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,567 a 1,610 euro/litro (no-logo a 1,572). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,510 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,505 a 1,533 euro/litro (no-logo a 1,498).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,717 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,693 a 1,811 euro/litro (no-logo a 1,620), mentre per il diesel la media è a 1,643 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,641 a 1,725 euro/litro (no-logo a 1,544). Il Gpl, infine, va da 0,682 a 0,702 euro/litro (no-logo a 0,673).