Benzina e diesel, altro che tagli alle accise: i prezzi volano

Forse ce ne siamo già dimenticati, ma solo una dozzina di mesi fa i leader dei due partiti oggi al governo annunciavano provvedimenti fantasmagorici che sarebbero stati realizzati in un oplà non appena messo piede a Palazzo Chigi. Così se Di Maio prometteva che con il primo decreto legge avrebbe tagliato "30 miliardi di sprechi e privilegi" per rimetterli "in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati", Matteo Salvini si concentrava sulle accise, in particolar modo su quelle che gravano sul costo di benzina e diesel.

"Durante il primo Consiglio dei Ministri del Governo Salvini cancelleremo sette accise sulla benzina e finalmente non pagheremo più il carburante più caro d’Europa" annunciava con enfasi il leader legista. "Più della metà della benzina che fate per andare a lavorare se ne va in accise. Cosa faccio se vinco le elezioni? Faccio giustizia e taglio".

Dodici mesi dopo la realtà presenta il conto: dei 30 miliardi annunciati da Di Maio si sono perse le tracce (basti pensare che il taglio delle così dette "pensioni d’oro" ha fruttato circa 70 milioni), così come si sono perse le tracce della promessa leghista di ridurre le accise sui carburanti.

Benzina e diesel, in aumento i prezzi a marzo

Stando all’Istat al contrario i prezzi di benzina e diesel sono in aumento. Nello specifico l’ente di statistica comunica che a marzo, “per effetto delle dinamiche delle principali componenti dell’aggregato" il costo della benzina è aumentato del 2,4% mentre quello del diesel fa segnare + 2,6%.

I grafici del sito Carburanti Italia mostra chiaramente da febbraio i prezzi hanno ricominciato a galloppare.

Taglio accise, il tema è scomparso dai radar

Si tratta di variazioni che nulla hanno a che vedere con le accise, e dunque con il governo, che però nulla sta facendo per compensare i rincari con un taglio delle tasse. La promessa fatta in campagna elettorale da Salvini resta dunque lettera morta. Alla scadenza della legislatura ci sono ancora 4 anni, è vero, ma per ora il tema è scomparso dai radar, nonostante sul contratto di governo ci sia scritto a chiare lettere: "Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistiche delle accise sulla benzina".

Quanto pesano le tasse sul costo di benzina e diesel

Forse però il termine anacronistiche non rende bene l’idea se pensiamo che ogni volta che facciamo benzina finanziamo (si fa per dire) la guerra di Abissinia in epoca coloniale (1935), la crisi del canale di Suez del 1956, il disastro del Vajont (1963); l'alluvione di Firenze (1966); gli aiuti legati ai terremoti del Belice (1968), del Friuli (1976) e dell'Irpinia (1980) e le missioni delle truppe italiane in Bosnia e in Libano (1996). Tasse che assieme all’Iva fanno lievitare di circa il 60% il costo dei carburanti. Soldi che finiscono nel gran calderone della fiscalità generale e a cui nessun governo sembra disposto a rinunciare.

