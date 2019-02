Prezzi benzina e diesel, invertita la rotta: arrivano nuove conferme

Dopo i ribassi a pioggia arrivati negli ultimi mesi del 2018, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire. Che l'andazzo fosse questo ad essere sinceri lo si era capito già da qualche settimana: già nei primi giorni di gennaio le quotazioni dei prodotti petroliferi erano infatti tornate a salire . Ad onor del vero, dopo la crescita osservata nelle due precedenti sedute, l'aumento dei prezzi sembra essersi arrestato (almeno per ora).

Benzina e diesel, prezzi di nuovo in aumento

Sulla rete carburanti italiana proseguono però i rialzi di benzina e diesel. Dopo l'intervento di ieri di Eni, infatti, oggi sono IP e Q8 a ritoccare all'insù i prezzi raccomandati di benzina e diesel: la prima di 0,5 cent e la seconda di 1 cent.

E' possibile dunque che nei prossimi giorni chi fa il pieno dovrà spendere qualcosina in più, anche se per ora - nonostante i rialzi registrati nelle scorse settimane - si tratta di variazioni minime.

Come appena accennato, dopo otto giorni di stallo ieri era stata Eni a ritoccare all'insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati dei carburanti. E la "contro-mossa" delle altre compagnie non si è fatta attendere.

Rete carburanti, i prezzi medi alla pompa

Sul territorio, prezzi praticati di nuovo con tendenza alla crescita a valle degli ultimi movimenti delle compagnie. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,505 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,503 a 1,527 euro/litro (no-logo a 1,489). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,441 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,441 a 1,463 euro/litro (no-logo a 1,423).

Benzina e diesel, i prezzi del servito

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,644 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,630 a 1,745 euro/litro (no-logo a 1,542), mentre per il diesel la media è a 1,579 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,585 a 1,674 euro/litro (no-logo a 1,474). Il Gpl, infine, va da 0,640 a 0,665 euro/litro (no-logo a 0,636).