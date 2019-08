Benzina e diesel, nuovi ribassi: ecco le compagnie che tagliano i prezzi

Occhio ai prezzi di benzina e diesel. Secondo quanto comunicato da 'Quotidiano Energia' ci sono infatti nuovi ribassi sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in discesa, i prezzi praticati alla pompa continuano a calare. Si tratta di un trend che va avanti ormai da qualche giorno: si tratta - meglio premetterlo - di variazioni di lieve entità, ma che comunque fanno bene al portafogli. Una buona notizia dunque per gli italiani che sono in procinto di partire per godersi le meritate vacanze.

Giù il prezzo di benzina e diesel

Tra le compagnie che hanno deciso di rivedere le tariffe al ribasso ci sono IP e Italiana Petroli che hanno tagliato di 1,5 centesimi i prezzi raccomandati di diesel e benzina. Tamoil ha invece messo a segno riduzioni di 1 cent su entrambi i carburanti.

I ribassi dei giorni scorsi

Sabato era stata Eni a comunicare la riduzione di 1 cent/litro sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, mentre ieri sia Eni che Tamoil hanno tagliato di 1 centesimo sui prezzi raccomandati del Gpl

I prezzi di benzina e diesel

Quanto si spende dunque in media per un litro di carburante? In base all'elaborazione di 'Quotidiano Energia' il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,595 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,592 a 1,615 euro/litro (no-logo a 1,582). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,477 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,473 a 1,499 euro/litro (no-logo a 1,461).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,734 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,706 a 1,807 euro/litro (no-logo a 1,634), mentre per il diesel la media è a 1,620 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,603 e 1,709 euro/litro (no-logo a 1,514). Il Gpl, infine, va da 0,601 a 0,635 euro/litro (no-logo a 0,605).