Benzina e diesel, ancora una bella notizia: ecco i prezzi dopo i nuovi ribassi

I prezzi di benzina e diesel continuano a scendere. Dopo i rialzi del mese di luglio, nella prima settimana di agosto gli automobilisti che si sono recati a fare rifornimento hanno avuto una bella sorpresa, grazie a nuovi ribassi sulla rete carburanti in Italia.

Le quotazione dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo sono in calo da diversi giorni. Eni ha tagliato i prezzi per la terza volta in una settimana, con un'ulteriore riduzione di un centesimo sui prezzi raccomandati per benzina e diesel. Un centesimo in meno anche per Q8 su entrambi i carburanti.

Prezzi benzina e diesel ancora ribassati

Una circostanza decisamente positiva, anche se si tratta di varizioni di lieve entità, soprattutto considerato che il mese di agosto è quello tradizionalmente dedicato alle partenze e ai lunghi viaggio in auto per potersi godere le ferie

Nei giorni scorsi c’erano stati, come detto, altri ribassi. Oltre a Eni, IP e Italiana Petroli avevano tagliato i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1,5 centesimi. Tagli anche per Tamoil, che aveva ridotto di un 1 cent il prezzo di entrambi i carburanti.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

In base alla nuova eleaborazione di Quotidiano Energia sui dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self per quanto riguarda la benzina è pari a 1,593 euro/litro. Diversi marchi vanno da 1,590 a 1,613 euro/litro (con quelli no-logo a 1,581). Il prezzo medio praticato invece per il diesel è a 1,475 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,471 a 1,497 euro/litro (no-logo a 1,461).

Per quanto riguarda il servito, invece, per la benzina verde il prezzo medio praticato è di 1,732 euro/litro, con gli "impianti colorati", quelli cioè di proprietà o convenzionati con le società petrolifere vere e proprie, che vanno da 1,707 a 1,805 euro/litro (per i no-logo invece il prezzo euro/litro è di 1,631). Il prezzo del servito per i rifornimenti con il diesel è in media 1,618 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,603 e 1,706 euro/litro (no-logo a 1,512). Il Gpl, infine, va da 0,600 a 0,631 euro/litro (no-logo a 0,605).