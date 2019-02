Benzina e diesel, novità per chi fa il pieno: aumentano ancora i prezzi dei carburanti

La "quiete" è ormai un lontano ricordo, se è vero (come è vero) che il costo al litro di benzina a diesel continua a salire. Secondo 'Staffetta Quotidiana', Eni ha infatti deciso un aumento di due centesimi al litro dei prezzi consigliati di gasolio e benzina. Si tratta del quarto rialzo in 11 giorni per Eni. Stesso rialzo anche per IP e Tamoil.

Carburanti, i rialzi degli ultimi giorni

Prosegue dunque la corsa al rialzo dei prezzi consigliati alla pompa. Solo ieri Q8 aveva comunicato un aumento dello stesso importo. E ancora: martedì, dopo due giorni di "tregua", era stata Tamoil a decidere l’aumento di un centesimo al litro del prezzo dei carburanti, mentre mercoledì era toccato di nuovo ad Eni (+1 centesimo su benzina e diesel).

Ma perché i prezzi dei carburanti continuano ad aumentare? A pesare sul costo di benzina e diesel è come spesso accade la spinta al rialzo dei mercati petroliferi internazionali, con i greggi ai massimi da novembre.

Si tratta di piccole variazioni, è vero. Ma se ad esempio prendiamo come esempio il prezzo medio della benzina praticato al servito, notiamo che rispetto a una decina di giorni fa il costo della benzina è aumentato da 1,646 euro/litro a a 1,657 euro, mentre il diesel è passato da 1,584 euro/litro a 1,597 euro/litro.

Ma quanto costa fare benzina oggi? In basso trovate le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico.

Carburanti, i prezzi medi alla pompa (self service)

Benzina self service a 1,531 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,505), diesel a 1,471 euro/litro (+3, pompe bianche 1,445).

I prezzi medi di benzina e diesel (servito)

Benzina servito a 1,657 euro/litro (+2, pompe bianche 1,554), diesel a 1,597 euro/litro (+2, pompe bianche 1,492). Gpl a 0,636 euro/litro (+1, pompe bianche 0,637), metano a 1,018 euro/kg (+21, pompe bianche 0,986).