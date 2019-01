Benzina e diesel, rischio rincari

Dopo mesi di ribassi i prezzi di benzina e diesel tornano a crescere. Eni ha infatti ritoccato al rialzo di 1 centesimo i prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza scosse, in attesa di recepire il movimento del Cane a sei zampe e di osservare eventuali interventi delle altre compagnie. E' possibile dunque che nei prossimi giorni chi fa il pieno dovrà spendere qualcosina in più, anche se per ora si tratta di variazioni quasi impercettibili. Il rialzo di Eni è dovuto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in crescita.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

Questi i prezzi nella rete carburanti in base all’elaborazione di Quotidiano Energia (i dati si riferiscono alle 8 di ieri).

Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,494 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,479 a 1,530 euro/litro (no-logo a 1,485). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,427 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,419 a 1,452 euro/litro (no-logo a 1,414).

Carburanti, il prezzo medio al servito

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,632 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,622 a 1,742 euro/litro (no-logo a 1,535), mentre per il diesel la media è a 1,565 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,576 a 1,667 euro/litro (no-logo a 1,463). Il Gpl, infine, va da 0,649 a 0,670 euro/litro (no-logo a 0,643).