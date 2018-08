Case vacanza fuorilegge e truffe sul pieno: è ancora l'Italia dei furbetti

Occhi aperti quando fate il pieno alla vostra auto. Sono numeri preoccupanti quelli resi noti oggi dalla Guardia di Finanza: dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati su tutto il territorio nazionale dai finanzieri, uno su cinque è risultato irregolare. Il quadro che emerge è dunque desolante. Ben 330 sono le violazioni constatate, delle quali 176 riferite alla disciplina prezzi con sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti.

Nelle ipotesi più gravi, 55 responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, con il sequestro di oltre mezzo milione di litri di prodotti petroliferi.

Tra i casi di frode scoperti le classiche truffe nell’erogazione di carburante e miscelazioni abusive, oltre a immissioni in consumo in evasione d’accisa.

Scoperto distributore in un casolare

Tra gli illeciti scoperti, anche un casolare trasformato in pompa di benzina a Taranto: i Finanzieri, insospettiti dalla presenza di numerose autovetture disposte ordinatamente in fila davanti all’ingresso di un capannone, hanno pensato bene di approfondirne il motivo. Hanno così scoperto che quello stabile celava in realtà un vero e proprio distributore di carburante, con tanto di cisterna della capacità di 9.000 litri dotata di elettropompa e di pistola erogatrice. I due responsabili sono stati denunciati.

Case vacanza: una su due è fuorilegge

Ma non è tutto. Anche quest’estate sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: degli 895 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato irregolare. 539 le violazioni rilevate. In Puglia, Toscana e Lazio i casi più numerosi.

I controlli della Guardia di Finanza, video