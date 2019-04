Benzina e gasolio, brutte sorprese anche dopo Pasqua

Benzina e gasolio, le brutte notizie per gli automobilisti continuano anche dopo Pasqua. A causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che si stanno ripercuotendo sui mercati petroliferi internazionali, i prezzi dei carburanti hanno subito un nuovo rialzo dopo quello avvenuto prima delle festività pasquali. Come confermato dalle rilevazione di 'Staffetta Quotidiana', questa mattina sia Eni che Ip hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Carburanti, i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla 'Staffetta', rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,618 euro/litro (compagnie 1,625, pompe bianche 1,596), diesel a 1,508 euro/litro (compagnie 1,515, pompe bianche 1,484).

Benzina servito a 1,739 euro/litro (compagnie 1,778, pompe bianche 1,641), diesel a 1,636 euro/litro (compagnie 1,677, pompe bianche 1,529). Gpl self service a 0,615 euro/litro, servito a 0,644 euro/litro (compagnie 0,652, pompe bianche 0,630), metano self service 0,996 euro/kg, servito a 0,999 euro/kg (compagnie 1,013, pompe bianche 0,986), Gnl 0,952 euro/kg (compagnie 0,972 euro/kg, pompe bianche 0,940 euro/kg).

Questi i prezzi del Gnl (gas naturale liquefatto) per i maggiori marchi: Eni 0,979 euro/kg, IP 0,956 euro/kg, per Q8 di 0,982 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 477 euro per mille litri (+11), diesel a 491 euro per mille litri (+8, valori arrotondati).