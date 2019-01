Benzina, per i prezzi dei carburanti è la quiete prima della tempesta

Benzina più cara? I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare un rialzo nei prossimi giorni anche di 0,5 centesimi al litro. Ma i prezzi di benzina e diesel potrebbero toccare rializi fino a 0,8 cent al litro. A sostenere un rincaro dei prezzi dei carburanti nei prossimi 4 giorni è il presidente di Figisc - Confcommercio, Bruno Bearzi, in un commento nell'Osservatorio prezzi.

"A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in rialzo per i prossimi 4 giorni con scostamenti entro 0,5/0,8 cent/litro in più".

Prezzo carburanti, il 60% in accise

Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli - Assoenergia, dei prezzi pubblicati dalla Commissione Ue risulta "che nella data del 7 gennaio lo 'stacco Italia delle imposte sui carburanti' è di +22,4 cent/litro per la benzina e +20,6 per il gasolio e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 65,40 % e per il 59,47 % su quello del gasolio".

Benzina più cara? I prezzi dei carburanti

Il rialzo registrato da Eni su benzina e diesel (+1 cent) non ha avuto seguito oggi, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno messo a segno un ulteriore leggero passo avanti.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,493 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,480 a 1,526 euro/litro (no-logo a 1,483).

Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,426 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,420 a 1,447 euro/litro (no-logo a 1,412).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,632 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,622 a 1,743 euro/litro (no-logo a 1,532), mentre per il diesel la media è a 1,564 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,575 a 1,667 euro/litro (no-logo a 1,460). Il Gpl, infine, va da 0,648 a 0,669 euro/litro (no-logo a 0,641).