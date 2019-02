Benzina e diesel, la tregua è finita: non ci sono buone notizie

E' durata soltanto due giorni la tregua sui prezzi dei carburanti: tornano infatti i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa dopo l'accelerazione registrata nei giorni scorsi per le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Ad aumentare sono soprattutto i prezzi di benzina e diesel, mentre per quanto riguarda Gpl e metano i prezzi rimangono invariati.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio mentre le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati vedono la benzina self service a 1,522 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,496), il diesel a 1,461 euro/litro (+2, pompe bianche 1,435). il Gpl a 0,639 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,636) e il metano a 0,996 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,983).