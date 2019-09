Benzina, l'onda anomala si abbatte sui prezzi

Prezzi benzina, non ci sono buone notizie. Non una sorpresa in ogni caso, poco ma sicuro. Come ampiamente previsto dopo gli incendi in due enormi e fondamentali impianti petroliferi gestiti dalla compagnia pubblica Aramco in Arabia Saudita (colosso valutato 2 trilioni di dollari), le conseguenze sul prezzo dei carburanti oggi iniziano a farsi sentire.

Benzina, aumento prezzi carburanti alla pompa

Si abbatte oggi sui prezzi dei carburanti alla pompa l'onda anomala scatenata sui mercati petroliferi dall'attacco all'Arabia Saudita di sabato scorso. Il Brent, intanto, ieri è tornato a scendere,quindi il ritocco dei prezzi potrebbe essere solo temporaneo. Azzardare previsioni è però complesso. Secondo l'abituale rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre Ip-Italiana Petroli ha deciso un aumento di tre cent al litro.

Aumenta la benzina: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,579 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,587, pompe bianche 1,555), diesel a 1,468 euro/litro (+4, compagnie 1,475, pompe bianche 1,446). Benzina servito a 1,702 euro/litro (+2, compagnie 1,742, pompe bianche 1,608), diesel a 1,597 euro/litro (+1, compagnie 1,640, pompe bianche 1,498). Gpl self service a 0,577 euro/litro, servito a 0,596 euro/litro (invariato, compagnie 0,603, pompe bianche 0,585), metano self service 0,981 euro/kg, servito a 0,991 euro/kg (+1, compagnie 1,001, pompe bianche 0,982), Gnl 0,948 euro/kg (compagnie 0,951 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,689 euro/litro (servito 1,889), gasolio self service 1,580 euro/litro (servito 1,802), Gpl 0,696, metano 1,068 euro/kg, Gnl 0,912 euro/kg.

Perché il prezzo della benzina varia in continuazione

Ricordiamo anche oggi che dal 2000 circa in poi il prezzo della benzina è aumentato del 75 per cento circa. A pesare è l’impatto delle tasse che incidono per il 60 per cento abbondante sul prezzo al dettaglio della benzina e per il 60 per cento scarso per quello del gasolio: in pratica ogni volta che un automobilista si ferma alla stazione di servizio per un pieno da 55 litri lo Stato si mette in tasca oltre 48 euro sul diesel e più di 55 euro sulla benzina, fra accise e Iva.

Il prezzo della benzina in quasi tutte le situazioni aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Ma quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. A incidere davvero parecchio in Italia sul costo finale sono in realtà le accise e l'Iva. Abbassando tasse e accise il costo a litro sarebbe più basso, simile ad altri Paesi europei, anche senza arrivare al "mitologico" 0,50 centesimi a litro (prezzo depurato da tasse e accise) . Anche all'estero sono pesanti le tasse sui carburanti, ma l'Italia resta in testa alla classifica per il peso fiscale a litro: circa 1 euro in più su ogni singolo litro, secondo Federcontribuenti.